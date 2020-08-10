热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

菊楂决明饮降脂化瘀

2020年08月10日05:42 来源：人民网-生命时报

安徽读者张女士咨询：这几年我开始变胖，试过很多减肥的方法效果都不太理想。亲戚看到一个配方：菊花10克、生山楂片15克、草决明15克，将草决明打碎，与菊花、生山楂片共放锅中，每日一剂，水煎代茶饮，可以活血化瘀、降脂减肥。请问这个方子有道理吗？

南京市中西医结合医院心内科主任医师邢俊武解答：这个方子叫做“菊楂决明饮”，经常用来治疗风痰上逆型高血压，以头部胀痛阵发剧痛、头晕目眩、面赤口苦、舌红苔黄腻等为常见证候。方中，菊花清肝明目而降压，山楂活血化瘀而降脂，草决明能润肠通便，适用于脂肪肝伴有食积的患者辅助减肥。但是，不是所有类型的肥胖患者都适合这个方子，特别是脾胃虚弱、虚寒体质者以及血压偏低者。

快速减肥不可取，应少吃肥甘厚腻，多吃水果蔬菜，搭配合理运动。尤其是每天食用适量的蔬果，有益增加饱腹感、控制体重。蔬果所含营养成分对调节机体代谢、增强免疫力、保持心血管健康、降低慢病尤其是肥胖风险具有重要作用。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn