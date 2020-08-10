安徽读者张女士咨询：这几年我开始变胖，试过很多减肥的方法效果都不太理想。亲戚看到一个配方：菊花10克、生山楂片15克、草决明15克，将草决明打碎，与菊花、生山楂片共放锅中，每日一剂，水煎代茶饮，可以活血化瘀、降脂减肥。请问这个方子有道理吗？

南京市中西医结合医院心内科主任医师邢俊武解答：这个方子叫做“菊楂决明饮”，经常用来治疗风痰上逆型高血压，以头部胀痛阵发剧痛、头晕目眩、面赤口苦、舌红苔黄腻等为常见证候。方中，菊花清肝明目而降压，山楂活血化瘀而降脂，草决明能润肠通便，适用于脂肪肝伴有食积的患者辅助减肥。但是，不是所有类型的肥胖患者都适合这个方子，特别是脾胃虚弱、虚寒体质者以及血压偏低者。

快速减肥不可取，应少吃肥甘厚腻，多吃水果蔬菜，搭配合理运动。尤其是每天食用适量的蔬果，有益增加饱腹感、控制体重。蔬果所含营养成分对调节机体代谢、增强免疫力、保持心血管健康、降低慢病尤其是肥胖风险具有重要作用。▲