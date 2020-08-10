硬水、软水都对人体无害

人们对喝水的关注超过了任何食品：有说法称“硬水导致肾结石”，还有观点认为“纯净水没有矿物质有害健康”……水的硬度、矿物质与健康之间，到底是什么样的关系？

水的硬度由其中的钙和镁含量决定。常用的硬度指标是每升水中含有相当于多少毫克氧化钙的钙和镁。比如自来水的国家标准是总硬度不超过450毫克，如果全部来自钙，大致相当于一升中含有180毫克钙。长期喝这样的水，额外摄入的钙镁对健康有什么影响？

钙和镁都是人体必需的微量元素，很多人的饮食中都达不到推荐摄入量。也就是说，把水中的钙镁考虑进去，其实有助于满足人体需求。摄入钙太多的确会带来健康风险，肾结石是其中之一。但这个“太多”并不容易达到——通常的建议是，每天不超过2500毫克钙，就可以认为是安全的。对于奶制品消费并不算普遍的中国人来说，每天达到1000毫克的“钙推荐摄入量”都有困难。在这个基础上，哪怕是每天喝两升达到“最高允许硬度”的水，额外摄入的钙也不超过360毫克，距离“钙超标”还有相当距离。

除了钙和镁，水中还会有其他矿物质。既然矿物质是人体需要的，那么去除了矿物质的“纯净水”或者“软水”，是不是就不利健康了呢？我们需要注意，人体的营养成分来自于吃喝的所有饮食，水仅仅是其中的一个部分。即使是“硬度很高”的水，每升中的钙也就是两三百毫克。水烧开之后，这些钙镁离子还会有相当部分变成“水垢”，水中的含量就更低了。有研究者在以色列等地做过实地调查，居民从饮用硬度较高的自来水转为饮用几乎不含矿物质的净化水之后，居民血液中钙镁含量的变化微乎其微。

还有说法称，纯净水因为不含微量元素，所以“会把体内的微量元素都溶解排出”。这其实是一个想当然的推断，人体内的微量元素分布在各自的器官和组织中，纯净水经过吸收进入血液，也就不再“纯净”，最后要经过肾脏的过滤把需要的微量元素留下，才能成为尿液排出，怎么可能一喝纯净水就把微量元素给“溶解排出”了。实际上，纯净水在发达国家和地区的普及率很高，在中东地区，人们喝的几乎都是纯净水。几十年来，也没有发现缺钙和伤肾的发生率增加了。

人体对矿物质的需求，主要还是指望各种食物。但水的硬度，或者说其中的各种矿物质，对水的味道以及使用性能会有影响。水是否“好喝”，取决于其中的矿物质以及其他“杂质”。硬度比较高的水，一烧开就出现大量白色沉淀，虽不影响健康，但很影响外观和口感。简而言之，只要其他指标合格，水是硬是软对健康并没有什么影响。▲