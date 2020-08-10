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不吃早餐，血管发炎

2020年08月10日05:42 来源：人民网-生命时报

早饭是一日三餐中最重要的一餐，为开始新的一天补充营养和能量，但不少人却以没时间、没胃口、控制体重为由不吃早饭。殊不知，长期不吃早餐，全身脏器都会受到伤害，血管也会发炎，增加罹患心脑血管病的风险。

为了探究不吃早饭对血管的影响，美国宾夕法尼亚州立大学和唐山开滦总医院研究人员将开滦集团70092名职工纳入研究对象。研究开始前，他们的C反应蛋白水平均小于10毫克/升，且没有心脑血管病和癌症。研究人员通过问卷，调查了受试者吃早餐的频率，并测量了他们血液内C反应蛋白的浓度。C反应蛋白可用于监测体内炎症情况，还可用于评估心脑血管病一级预防中冠心病发生的危险性。慢性炎症可在人体内潜伏数十年，没有任何症状，一旦发作就可能致命。调查分析发现，受试者吃早餐的频率与C反应蛋白浓度密切相关。与每天都吃早餐的人相比，从不吃早餐的人C反应蛋白浓度≥1毫克/升和≥3毫克/升的风险分别增加73%和27%。值得注意的是，年龄大的人不吃早餐，对C反应蛋白浓度的影响更明显。此外，研究人员发现，饮食质量较差者，不吃早餐对C反应蛋白升高有着显著影响，对于饮食质量较好的人群却没有影响。

开滦研究（前瞻性队列研究）的另一项成果则发现，炎症水平高的人，全因死亡风险明显升高。C反应蛋白水平较低的人，6.8年后全因死亡率为3%；C反应蛋白水平最高的人，死亡率达6.8%，炎症慢性的杀手本色尽显。研究人员建议，要想保护心脑血管，减轻炎症反应，可以从吃好早饭开始。培养吃早餐的习惯，专门留出固定的早餐时间；一顿合格的早餐至少包括三类食物，一是富含碳水化合物的食物，比如面包、粥等，二是富含优质蛋白质的食物，比如牛奶、鸡蛋等，三是富含维生素、矿物质和植物营养素的果蔬，比如圣女果、凉拌菠菜等。（廉 政 编译）

(责编：许晓华、李轶群)


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