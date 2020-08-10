香港特区政府将推行免费全民核酸检测

本报香港8月9日电 （记者陈然）香港特区行政长官林郑月娥7日宣布，特区政府将推行免费全民核酸检测计划，市民可自愿参加，每人限一次，有关工作最快两星期后展开。

林郑月娥会见传媒时表示，由中央政府派出的“内地核酸检测支援队”将配合华大基因、金域检验、凯普集团等三间国家级检测机构，负责此次全民检测计划的化验工作，检测所需物资亦由中央提供；位于港岛西区的中山纪念公园体育馆已改建为“火眼实验室”，以加强检测能力。

为保障检测成效，此次计划将于短期内完成。特区政府将推行电子化登记流程，令市民自行领取及交回样本化验瓶，以避免排队等人群聚集。

林郑月娥表示，香港必须未雨绸缪，应对今年秋冬季节可能出现的另一波疫情。特区政府已向中央政府提出请求，在亚洲国际博览馆展览厅内额外建设1000张负压病床，即“港版方舱医院”；在亚博馆旁兴建临时医院，即“港版火神山医院”，提供约1000间独立房间，预计有关设施于数月内落成。

由国家卫生健康委员会组建、以协助香港特区建设临时社区治疗设施的另一支内地支援队，正与特区政府工作组就有关建设方案进行积极对接。