用“网红”筋膜枪塑形，当心适得其反

使用筋膜枪是否可以缓解运动后的肌肉酸痛？目前还没有明确的循证医学证据可以证明这一点，筋膜枪也不具备减肥或减脂的作用，专家建议最好不要随意使用筋膜枪。

“筋膜枪，肌肉放松神器”“解压神器筋膜枪，10分钟消除疲劳酸痛”……近来，筋膜枪成了网红按摩产品，类似产品宣传在网上随处可见。除“肌肉松解神器”外，筋膜枪还被打上了可以起到“减脂塑形”“治疗颈椎病”等多个标签。

筋膜枪的这些标签，也使其近期越来越受年轻人的青睐，特别是入夏后，宅在空调房的时间长了，腰酸腿疼的人也多了，筋膜枪更加走红。然而，在聚投诉和黑猫投诉等投诉平台，从去年6月至今，不断有消费者对购买的筋膜枪进行投诉。

那么，什么是筋膜枪？筋膜是人体的什么组织，对身体健康有何作用和影响？与筋膜有关的疾病有哪些，该如何防治？使用筋膜枪真能起到减脂塑形等作用吗？

肌肉和筋膜“织起”全身联通网络

筋膜枪由高速电机，以及被电机带动的“枪头”组成。国家级社会体育指导员、温州医科大学运动人体科学副教授陈熙博士告诉科技日报记者，筋膜枪是从深层肌肉刺激仪（DMS）发展而来的。研究发现，肌肉筋膜的共振频率约为36—40赫兹（Hz），DMS主要是通过与筋膜达到共振，快速（约15—45秒）松解肌肉筋膜紧张的状况。

陈熙说，筋膜枪可以理解为DMS的“民用版”。虽然基本作用与DMS差不多，但由于在使用时振动频率会有所变化，因此，松解筋膜的效果不如DMS。

在讨论筋膜枪的作用前，有必要先了解一下什么是筋膜？专家介绍，肌肉筋膜是指深入或包绕独立肌肉的、大的片状和网状纤维，是一种结缔组织，又称为结缔组织网。更直观地说，平时买的牛肉或猪肉中，有一层白色的很薄的网状纤维，那就是筋膜。

陈熙说，人体通过伴随肌肉的筋膜结构，建立起了肌肉、韧带、骨骼之间的相互联系。筋膜分布在人体全身各个部分，起到感受、连接、稳定、协调动作等作用。

比如在运动时，机体可以通过筋膜传递肌肉收缩变形的信号，让机体感受自身肌肉所处的状态，并通过筋膜的可塑变形作用协助相应的肌肉群发挥稳定作用，使得动作更协调、效率更高。

“除运动外，得益于肌肉筋膜的稳定作用，人体可以更好地维持一定的姿势。《解剖列车》一书中，把人体内的筋膜分为12条筋膜经线。而这些经线在一定程度上维持了人体的姿势，异常的筋膜经线则会引起人体的不良姿势，如驼背等。”陈熙说，从解剖结构可以看到，一些神经和血管在筋膜组织间穿行，因此，良好的筋膜有利于肌肉血液循环、自身感觉的建立。

陈熙强调，肌肉和筋膜组成的纤维网络、神经网络、体液网络是人体三大全身性联通网络，都具有非常重要的作用。

筋膜异常影响姿势并引起慢性疼痛

陈熙说，人体内的筋膜经线具有稳定姿势的作用，尽管筋膜可拉伸、收缩，但是这样的可塑性形变不会很快恢复过来，甚至会由于整体调控的作用，引起其他筋膜异常，如此一来，容易形成姿势不良，严重者甚至会引起一些慢性疼痛。

比如驼背、头前探，又被称为上交叉综合征，往往由于前表现（前胸部为主）的筋膜应力过大而形成驼背的表现，同时，驼背又会引起前后筋膜应力不平衡，使颈肩部、后背等肌肉周围的筋膜也处于拉长紧张状态。为了缓解筋膜紧张状态，就会出现头向前探等姿势。如果在这样的姿势下长期伏案工作，低头又进一步拉长了异常的筋膜经线，不可避免地加剧了肌肉筋膜的疲劳程度。严重时，有些人会出现颈、肩部疼痛的症状。此外，由于筋膜长期处在异常牵拉状态，还会出现炎症反应，表现出局部慢性疼痛的症状。

除了驼背、头前探会引发与筋膜有关的疾病外，运动过度也会引发相关疾病。陈熙解释说，运动时，肌肉筋膜参与并协同了肌肉的弹性势能储备、动作的稳定作用等，筋膜也处于拉伸、收缩的状态。过度运动容易破坏筋膜的微结构，引起疼痛，同时，炎症反应也相应加剧了疼痛。

因此，筋膜异常主要影响人体的姿势，进而引起一些慢性疼痛，包括颈肩痛、下腰痛、膝关节痛等，更容易诱发一些老年退行性病变等。

陈熙说，只要让异常的筋膜恢复到正常状态，就可以在很大程度上改善上面提到的各种症状。比如通过推拿按摩、物理疗法等都可以松解处于紧张状态的筋膜；适宜的康复运动训练则利用筋膜在一定程度上的可塑性，让拉长的筋膜重新恢复到正常应力经线。因此，平时保持良好的工作和学习姿势、合理的运动锻炼，可以预防上述症状。

使用筋膜枪并非越痛越有效

记者了解到，筋膜枪作为按摩器中的新兴产品，不属于医疗器械，目前的生产和销售不需要许可资质，也没有统一的行业和国家标准。中国文教体育用品协会标准管理部门已就筋膜枪团体标准立项，开展前期调研工作。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，筋膜枪不属于医疗器械，如果以预防和治疗等功能进行宣传，属于虚假宣传和夸大宣传，涉嫌违反广告法和药品管理法的相关规定。

陈熙说，人体在运动时，局部的筋膜也在拉长、收缩。为了缓解运动后的肌肉筋膜紧张情况，在世界范围内，推拿按摩的使用较为广泛，目前比较流行的还有各种自我按摩的方法，包括使用滚轴、按摩球、按摩棍等。

近年来，部分厂商设计出具有不同振动频率的筋膜枪，可以设置多个振动频率的档位，有类似于局部按摩肌肉的作用。因此，部分人群在运动后使用筋膜枪，能得到类似于拍打手法的按摩效果，让肌肉得到放松。

“但是，使用筋膜枪是否可以缓解运动后的肌肉酸痛？目前还没有明确的循证医学证据可以证明这一点，我们课题组也正在进行相关研究。”陈熙指出，从筋膜枪的原理可以看出，筋膜枪并不具备减肥或减脂的作用。关于塑形功能，如果患者本身是由于肌肉筋膜紧张造成的姿势不良，在这种情况下，使用筋膜枪对紧张的筋膜进行松解并配合合理的康复运动，确实可以达到一定的塑形作用。但是该操作需要在专业人员进行评估后，以使用DMS为宜，患者自己完成的可能性不大。因此，不建议个人自己进行筋膜枪操作，否则可能会由于对体态评估不准确而无效，甚至起到反作用，加大体态纠正的难度。

陈熙还对筋膜枪的使用提出了五大注意事项：筋膜枪不能对骨、关节进行击打，不然容易由于对骨和关节的压力过大造成损伤；筋膜枪不能对神经和血管分布表浅的部位进行击打，否则容易造成损伤；使用筋膜枪，并不是时间越长越好，也不是越痛越有效，长时间使用容易造成组织损伤、水肿等，建议一个局部筋膜经线使用时间以30—60秒为宜；对于急性损伤不宜使用筋膜枪，否则容易造成局部组织更多的组织液渗出、水肿等。（本报记者 李 禾）