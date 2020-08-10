溺水事件频发，自救与救人有科学步骤

8月初，河南5天发生4起溺亡事件，8人身亡；大数据显示，6至8月重庆溺水高发，学生溺水占伤亡人数的42.4%……

近期，教育部基础教育司在《致全国中小学生家长的一封信》中提到，溺水是造成中小学生意外死亡的“第一杀手”，暑假是溺水高发期，希望广大家长增强安全意识。

警惕安静中的危险

溺水也称淹溺。据不完全统计，我国每年约有57000人因淹溺死亡，而在青少年意外伤害致死的事故中，淹溺事故属于头号杀手。2016年10月，我国发布首个淹溺急救指导性文件《淹溺急救专家共识》。

如果不慎溺水，应该如何自救？“不熟悉水性的落水者要尽可能做到不过度慌张，若身边有漂浮物则一定要抓紧，同时如果周围有人应立即呼救。”《淹溺急救专家共识》主要撰写人、北京急救中心培训中心主任陈志表示，如果周围无人，要尽量放松全身，尝试让自己采取仰卧位，使头部向后、口鼻部可露出水面呼吸，双手和双腿有规律地划水，不要惊慌，保存体力，等待救援。

“会游泳者如果在水中发生小腿抽筋，要采取仰泳位，用手将抽筋的腿的脚趾向脚背侧弯曲，使痉挛缓解后，慢慢游向岸边。”他说。

救助他人时，陈志特别强调，要重点识别“沉默者”，警惕“安静中的危险”。

他进一步解释，与大声喊叫的初落水者不同，淹溺一段时间的溺水者可能已经失去了挣扎与喊叫的能力，也不会平躺浮于水面上。他们最大的特点是安静。溺水者通常都是面部朝下，安静地以近似直立的状态飘在水中，看似正常，极易被误以为是正常潜水状态，导致救援不及时而死亡。

“因此，若发现有人在水中呈现出过于安静的状态，就要引起警惕了，这时，目击者和专业急救人员迅速而有效的抢救至关重要。”陈志说。

缓解缺氧是关键

发现有人溺水，相信每一个目击者都不会袖手旁观。然而，施救者牺牲的情况却频见报端。如何科学救助溺水者？

陈志告诉科技日报记者，目击者一定不能慌乱，更不建议未经救援培训的游泳者冒然下水救援。专业救援人员在下水前要首先观察清楚位置，从落水者后方实施救援，以避免因落水者的挣扎导致危险或救援失败。

“第一目击者在寻求专业援助的同时，可以先迅速就近寻找可用的漂浮物，如救生圈、长竿、轮胎、泡沫塑料等，供落水者抓扶上岸。不要在岸边进行多人手拉手下水救援，这种救援方法易导致很多救援者脱手落水，引发更多的溺亡事件。”陈志表示。

很多报道中，溺水者被救上岸后，施救者首先为其控水。事实上，这是一种极为错误的行为。

“溺水的根本原因是缺氧。”陈志指出，控水倒出来的是胃里的水，因为溺水者窒息前会反复吞水，导致胃里充满水，但致命的根本原因不是人喝了太多的水，而是窒息造成的缺氧。即使是水进入肺里造成缺氧，普通控水的方法，如倒立、冲击腹部、拍打背部等都是无效的。肺里的水只有通过胸外按压产生的血流才能带走。另外，很多早期溺水者由于反射性喉头痉挛引起窒息，肺里并没有很多水。

“总之，控水无效，且有害，因为它一方面延误了心肺复苏的实施，另一方面增加了胃内容物反流造成气道异物梗阻的风险。”陈志表示，把人捞上来后不能先控水，以免耽误抢救时间，而是应首先判断溺水者有无意识和呼吸，尽快呼救或拨打120。

若溺水者神志清醒，不伴有呼吸困难症状，应保持呼吸道通畅，并尽量擦干身上的水，同时为其保暖，等待救护车到达。如果淹溺者神志不清，但仍有呼吸和脉搏，则应首先清理口鼻异物，保证呼吸道通畅，使其呈侧卧位，并密切观察溺水者状况，直到救护车到达。

如果发现溺水者没有自主有效呼吸或仅有濒死样呼吸，应立即开始心肺复苏进行基础生命支持。基础生命支持应遵循A—B—C—D顺序，即开放气道、人工通气、胸外按压、早期除颤。具体来说，就是清理患者口鼻异物、开放气道，给予2—5次人工呼吸，再按照30∶2的比例，即每做30次胸外按压后，就进行2次人工通气，进行持续抢救。如条件允许，心肺复苏开始后应尽快使用自动体外除颤器（AED）进行早期除颤，直到救护车到来。

“特别注意，淹溺导致心搏骤停时，胸外按压和呼吸同样重要，两者都不能忽略。另外心肺复苏要持续进行，中断时间不能超过10秒钟。”陈志说。

（实习记者 于紫月）