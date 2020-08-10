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告诉咱爸妈 “健康宝”可以这样用

2020年08月10日04:29 来源：北京青年报

　　近日，一则“老人无‘健康码’乘车受阻起争执”的外埠新闻被刷屏。北京应急响应级别下调为三级后，市民在进入公众场所时，也依旧需要通过“健康宝”扫码核验个人健康状况。由于各种原因，老年人群体在“健康宝”使用中不时会遇到一些困难。

　　为此，北京市政府门户网站首都之窗，针对老年人使用“健康宝”常见问题给出了解决方案。如果下次老爸老妈遇到了此类情况，可以机智地给他们露一手啦。

　　老年人群体由于没带手机、不是智能机、“健康宝”不会用等各种原因，进入一些公共场所容易受阻。针对老人不便使用“健康宝”的问题，可由场地经营、管理者使用 “他人健康码代查询”功能，输入被查人姓名、身份证号并通过人脸识别后，即可获得被查人健康状态！

　　同时，有些老人还遇到手机“健康宝”界面问题，比如按键不显示。这种情况，可以考虑是不是字体太大屏幕分辨率又不够，导致有些界面会显示不太正常。老年人手机往往喜欢把字体调得比较大，这个“继续”的按键就会看不到，导致无法人脸识别。所以碰到这种情况，把字体调小一点就可以了。

　　此外，针对做核酸检测后，老年人去医院取结果不方便的情况。北京“健康宝”3.0版此前增加了相关功能，点击小程序主界面“本人核酸检测查询”即可快速查询核酸检测结果。

　　文/本报记者 李洁

(责编：许晓华、李轶群)


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