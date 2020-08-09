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为啥有人总觉得缺钱

国家二级心理咨询师  丁思远

2020年08月09日06:15 来源：人民网-生命时报

缺钱，是很多人都面临的问题，尤其是由于今年的疫情，更多人收入受到影响。但有一些人，明明根本不穷，甚至存款、生活水平都不错，却总觉得钱不够、想要更多，这是为什么？

这种与实际情况不符的“金钱匮乏感”，可能与对缺钱、未来没有保障的恐惧有关。很多不缺钱的人无法安稳地享受当下，总是琢磨着怎么让未来更有保障，于是购置不动产、理财、拼命存钱，无论赚多少钱，都让现金流保持在很低水平，只允许自己过最低标准的生活，为了应对想象中可能出现的财务危机。

这可能源自过去的某些未被处理的情绪。例如童年曾有过朝不保夕的生活，或者曾经非常需要钱时，但是最信赖的人没有给予帮助等。不管是什么，那种非常匮乏的感觉没有被好好处理，于是一直延续。

还有些人觉得缺钱，是因为太在乎他人的评价。社会上的一些看法、观点影响了这些人的财富观，例如：穷就是不够努力或者人品、能力有问题；贫穷就会不受人喜欢，给家人丢脸；金钱多寡是衡量一个人价值的标准；只有不断获得更多的钱，才是积极进取、受人欢迎的……

可见，他们把“钱多”和“被别人看得起”联系在一起，于是成了精神负担。他们会为此努力迎合所谓“好的”社会标准，活成别人满意的样子，钱怎么赚都不够，就越来越无法享受当下、满足现状。

也有的情况下，人们用匮乏的金钱来逃避匮乏的内心。我曾经的一个来访者，不断在重复“赚大钱-全部亏掉-再赚钱-再亏掉”的生活。因为他发现，当他不缺钱后，他过得并不好，有巨大的空虚感、无意义感和孤独感，觉得没有什么事情是必须要做的，过去的创伤和痛苦就会跑出来占用精神空间。于是他只好把钱都在赌场里赔光，然后重新让自己因缺钱而忙碌，忙到抽不出空去面对匮乏的内心。

内在痛苦总是比外在的痛苦更难承受，所以有的人在内心痛苦的时候自残，用身体疼痛来转移内心疼痛。也会有很多人不让自己体验当下的富足，只为了用金钱的匮乏来转移内心的匮乏。

适度的金钱匮乏感，也许能催人上进，但若整个人生都纠结于此并降低了幸福感，则建议做些调整、改善。首先要理性地认识到，你生存所需要的一切，此刻都已经拥有，更多地去看到自己拥有之物；其次学会活在当下，对未来的过分担忧没有什么意义；最后，丰富自己的精神世界，当你有了别的兴趣和意义感后，对金钱的执着就没这么强烈了。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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