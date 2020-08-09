热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

讲好中国抗疫故事

郭丽娟

2020年08月09日06:03 来源：人民网－人民日报

　　中国抗击新冠肺炎疫情的实践，充分展现了中国特色社会主义制度的优越性。把抗疫期间的感人故事转化为教育资源，把学校小课堂与抗疫大课堂联接起来，是教育工作者义不容辞的责任。讲清、讲透、讲好中国抗疫故事，能够引导学生厚植爱国主义情怀，坚定“四个自信”。

　　讲透“主心骨”，培育爱党心。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。给学生讲好中国抗疫故事，必须首先讲准、讲清、讲透重大问题，讲清楚是谁凝聚起全国人民的力量、是谁在危难时刻挺身而出，引领青年学生坚定永远跟党走的信心和决心。

　　讲好“守护神”，培育敬业心。这次抗击疫情，白衣天使成为最美逆行者，医护人员用行动诠释了医者仁心。向学生讲好医护人员当好人民健康“守护神”的故事，让学生深刻懂得，选择一份职业，就是选择一份责任。只要爱岗敬业，勇于担当，就能够在平凡的岗位做出不平凡的业绩，展现出崇高的精神品质。

　　讲好志愿者，培育公德心。抗击疫情，志愿者在行动，一顶顶红帽见证着志愿者的奉献和坚持。向学生讲好志愿者的抗疫故事，就是用志愿者鲜活的事例引导学生“人人为我，我为人人”，心中有大我、有奉献、有担当。

　　讲好普通人，培育感恩心。疫情防控取得成效，离不开每个人的坚持、努力和积极配合。每名学生都是亲历者、参与者和奉献者。作为教师，不仅要给学生讲那些可歌可泣的先进典型和感人事迹，还要善于发现普通人的动人故事和崇高精神，引导学生进行自我教育，在心中埋下同舟共济、守望相助的种子。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月09日 05 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn