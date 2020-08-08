“没钱……就只能听天由命。”在路透社6日的一篇报道中，医生沙基勒这样描述印度穷人感染新冠病毒后的处境。

沙基勒所在的比哈尔邦是印度最穷的邦之一，人口1.2亿，累计新冠病例超过6.2万例，死亡近350人。

疫情暴发后，印度采取严格的封控防疫措施，但大批打工者不顾禁令离开大城市返乡，进一步加剧疫情蔓延。比哈尔邦是外出打工者最多的邦之一。路透社6日报道，比哈尔邦医疗系统已经不堪重负，病床、医生、药品、病毒检测能力都非常短缺，首府巴特那以外地区更是如此。

沙基勒说，在比哈尔邦的阿拉里亚县，公立医院“环境脏，一床难求，甚至根本没有针对新冠的治疗”。当地有私立医院，但收费可达每天1.5万卢比（约合200美元），对人均日收入仅1.5美元的比哈尔邦居民而言，他们只能去公立医院“凑合”。

美国约翰斯·霍普金斯大学疫情数据显示，印度疫情严重程度仅次于美国和巴西，累计病例超过190万例，死亡超过4万人。

代表30多万名医生的印度医学会比哈尔邦分支主管苏尼尔·库马尔告诉路透社，政府在应对疫情方面“错过了船”，“现在你看得到后果”。他说，尽管医疗界一直呼吁政府设法给医院增加人手，但比哈尔邦医疗系统眼下超过四成岗位空缺，医护人员不仅薪资“少得可怜”，而且缺少口罩、手套和防护服等装备。

路透社报道，达尔彭加县一所医院的新冠患者沙伊伦德拉·辛哈接受当地媒体采访时说：“10天来，没有一个医生来看过我。医院条件实在太差。我的氧气瓶气用完了，我要求换一个，但没人理我。”

乡村药剂师奥马·普拉卡什·古普塔感染新冠后近日去世。他上周呼吸困难，冒着洪水前往一家当地医院，等了好几个小时才做上新冠病毒检测，结果呈阳性。他的亲属马诺杰·库马尔告诉路透社，在家人一再恳求下，医院才接收他住院，但没有给他输氧。“他一整夜喘不上气，其他患者帮他叫医生，但没有人来。最后，因为没有氧气，他从床上掉下来，死了。”

比哈尔邦卫生主管官员和印度卫生部没有就这些情况回应路透社询问。

医疗界人士预计，比哈尔邦的疫情将继续恶化，尤其是一年一度的洪水会加剧医疗资源紧张和妨碍保持社交距离等防疫措施落实。（惠晓霜）