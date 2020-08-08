一步一个小脚印 健康扶贫助彝乡

在祖国大西南无量山和哀牢山的夹峙中，坐落着一个名叫“景东”的小县城。它远离省城昆明470公里，相距市区普洱262公里，至今尚未通高速公路。

2013年，浙大二院积极响应国家扶贫号召，认真贯彻落实“浙江大学定点帮扶国家级贫困县——云南景东”工作部署，与景东县人民医院缔结帮扶关系，多举措致力该县“精准医疗”，为脱贫攻坚筑起健康防线。

时间过去八年，8月5日，浙江大学校长吴朝晖带队来到云南景东，实地调研定点扶贫工作。

在景东县人民医院，吴校长一行现场考察了浙大二院对其在医疗技术、服务质量、管理文化、设备设施等各方面的帮扶成效，对医院八年来精准医疗帮扶景东彝乡人民给予高度评价。他说：“景东县人民医院的稳步发展，离不开二院长期以来的精准帮扶，如今景东已经顺利完成脱贫攻坚任务，接下去是迈向更高质量的发展阶段，希望二院继续充分发挥‘互联网+医疗’优势，为景东人民的健康谋福祉。”

通过浙二互联网医院平台，浙大二院党委书记王建安表态：“东西部扶贫协作和对口支援，事关我国全面打赢脱贫攻坚战。浙大二院会按照党中央、国务院和浙江大学整体帮扶工作部署和要求，一如既往地冲在精准扶贫、定点扶贫的最前线，结合景东县人民医院和百姓的实际需求，不断增强县域医疗造血功能，探索出一条可持续性发展的健康扶贫道路。”

▲吴校长视察医院刚成立的眼视光中心，听取浙大二院眼科中心医生吴志毅关于近视防控的迫切性以及基层医疗机构眼视光专业发展的必要性。他希望在浙大二院眼科中心的支持与帮扶下，新眼视光中心能早日为当地百姓带来实实在在的福利。

▲ 在当天举行的“浙江大学-云南景东定点帮扶工作座谈会”上，浙大二院院长王伟林代表医院，又一次向景东县人民医院捐赠了价值150万元的医疗设备。

翻过山 越过岭

千里送好医 真情暖彝乡

从杭州出发，搭乘航班先抵丽江，又经过8小时的崎岖颠簸山路，在院长王伟林的带队下，由骨科、消化内科、乳腺外科、急诊医学科、眼科等学科11名专家组成的浙大二院赴景东医疗帮扶队，翻山越岭，抵达景东。

在当地开展大型义诊、教学查房、手术指导、行政巡查、学术讲座等新一轮精准医疗帮扶活动，用精湛的医术提升当地医疗水平，帮助彝乡百姓恢复健康和劳动能力，真正为当地打赢脱贫攻坚战出份力、加把劲。

这一天清晨，云和雾依旧如同盛夏的往昔，在无量山与哀牢山中缠缠绵绵。对于生在大山、长在大山的景东乡民，他们许是早已看遍了围绕在身边的青山绿水，他们心中无限渴望的，是拥有健康的身体，只有身体有了保障，往后余生，才能通过勤奋与劳动，把就在身边的绿水青山，变成越来越富饶的金山银山。

听闻，千里之外的浙江专家不远千里来到县里，太忠镇洼子村75岁的种烟大爷来了，龙街乡多依树村的49岁的务农大伯来了，景福镇古里村丫巴山村42岁的电器维修工也来了……

他们或捂着疼痛的肝区，或拖着艰难的步伐，或吃不下东西，持续排着血便，亦或，流着以为只是发炎了的脓水……

而从前，他们说，去到省城做一个复查，一周时间就没了。

两天送医的时光中，浙大二院医疗帮扶队倾尽全力，为每一位翻过山、淌过河的患者精准诊疗，也为医院带去了新技术、新理念、新风貌。浙大二院院长、肝胆胰外科教授王伟林动情地说：“相比我们跋山涉水来送医的路，景东乡民的求医路只会更艰难，我们一定会把浙二一流的诊疗技术、思维理念、管理经验，不断探索有效机制与模式，精准发力景东。”

从“输血”到“造血”

带出优质医疗团队

从“输血”到“造血”，方能从根本上改变落后的医疗现状。通过“派下去送医”、“接上来培训”相结合的形式，浙大二院帮助景东县人民医院大幅提高医疗水平，培育出了一支能打胜仗的医疗团队。

蔡乔良是景东县人民医院骨科的主任，见到他时，他正在病房为一位全膝关节置换术后96岁的彝族老爷子查房。

老爷子深居无量山脉中的小山村，常年在雨水天劳作，使得他的双膝关节严重受累，出现反复关节疼痛、伴随畸形40余年，无法正常行走。

家里人听说县医院里有位从浙江进修回来的骨科医师，他带回的本领让许多乡亲不仅摆脱了苦苦缠绕多年的腰腿疼痛，还换得久违的身轻如燕。便慕名前来就诊，蔡乔良正是运用他从浙大二院进修带回的新技术，让老爷子又能重新迈开脚步。

“感恩五年前来到浙二骨科进修的那段经历，改变我的不仅是技术上的提升，更是观念上的严谨。”蔡乔良十分感慨。

据悉，2013年帮扶以来，医院共派出管理和业务骨干25人前往浙大二院进行培训，让许多从未走出大山的景医人学习到了一流的技术、服务、管理、文化等方方面面内容。景东县人民医院院长冯周亮在双方对口帮扶座谈会上说：“浙大二院就是我院的黄埔军校，为景东县培养了一支永远带不走的医疗队。”

强化人才培养支撑

助推精准扶贫落地

开展对口帮扶以来，一组数据见证帮扶汗水凝结的成果——在医疗设备上，浙江大学和浙大二院共向景东县人民医院无偿捐赠价值300余万元的医疗设备，包括呼吸机、便携超声、多参数心电监护仪、血氧仪、远程会诊平台等；在技术水平上，共开展新技术新业务20余项，填补了县域内多项空白；在学科建设上，骨科、妇产科、重症医学科、麻醉科已成功申报云南省重点专科建设项目云南省重点专科建设项目。

这支深入彝乡的浙大二院医疗扶贫队，近年来充分发挥“互联网+医疗”传统优势，在景东县人民医院开通远程服务体系，打破帮扶时空限制。

就在不久前，浙大二院神经内科殷鑫浈主任医师通过高清图文，结合临床资料，讲解了脑卒中的概念以及各种复杂病因的诊断思路；产科金丽桂副主任医师则从宫内胎儿发育受限的病因、预防措施、监测手段等几方面作了详细讲解。线上教学直接精准助力于县医院卒中中心及危重孕产妇救治中心的建设。

长期以来，浙大二院总是倾情倾力，远程平台除了会诊患者，随时根据当地医院学科建设实际需求，安排线上授课，累计已远程授课200余次、培训医务人员2300余人次。

从实地帮扶到线上帮扶，跨越两千公里，持续八个年头，浙二人将精准扶贫的脚印，深深地镌刻在祖国大西南山区的彝乡大地上，也将继续借力信息化的手段，将优质医疗资源和先进管理理念，源源不断地输送到景东。

8月5日，在五彩晚霞的映照中，浙大二院赴景东医疗帮扶队队员与景东县人民医院医务人员深情挥别：“回去后，我们线上见！”（文 / 浙大二院 宣传中心 鲁青 图 /浙大二院 宣传中心鲁青、景东县人民医院 医院办公室 蒋成文）

来源：浙大二院官方微信