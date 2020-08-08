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东京疫情持续恶化 当局将开设两家新冠专科医院

2020年08月08日08:25 来源：中国新闻网

中新网8月7日电 据日本放送协会(NHK)报道，当地时间7日下午，日本东京都知事小池百合子表示，当地将开设两家新冠专科医院，以应对持续恶化的新冠疫情。

据东京都政府稍早前公布的数据，截至当地时间7日下午3时，当地新增新冠确诊病例462例，时隔近一周单日新增再超400例，而当地累计确诊病例也已逾1.5万例。

报道称，小池百合子表示，将要新开设的两家新冠专科医院，一家是位于涩谷区的东海大学医学部附属东京医院，另一家是位于东京都府中市的旧都立府中疗育中心。

小池介绍称，两家医院将在进行必要的改装工程后，分别于9月和10月投入使用，合计可以提供200张床位供新冠患者使用。除此之外，东京都内还有10家医院也已经新确保了1000张床位，用于接收新冠患者。

另据日本《朝日新闻》报道，截至6日，东京都共有1476名新冠患者正在住院接受治疗。

(责编：许心怡、崔元苑)


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