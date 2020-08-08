乌鲁木齐：疫情防控和农业生产“两手抓、两不误”

8月7日新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐8月7日电（马亮）7日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第二十一场新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚、市卫健委主任张卫、市农业农村局局长李香润、市工业和信息化局（市大数据发展局）副局长李宁出席并回答记者提问。

“昨日治愈出院确诊病例和无症状感染者解除医学观察总数为本轮疫情以来人数最多的一天，防治工作成效进一步体现。”尚玉岚介绍，8月6日0时至24时，乌鲁木齐市报告新增新冠肺炎确诊病例26例，新增无症状感染者10例。当日，新增治愈出院确诊病例20例，新增无症状感染者解除医学观察11例。

2000余支志愿服务队全力保障特困群众等居民生活

乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚介绍情况。马亮 摄

“小区封闭管理以来，我们把保障居民生活作为开展疫情防控工作的重要举措抓实抓细，坚持从居民实际需要出发，全力做好居民生活物资的供应和配送，确保居民安心居家、生活正常运转。”尚玉岚说。

一是做好生活物资的稳价保供工作。制定实施乌鲁木齐市2020年疫情防控期间蔬菜及肉类投放方案，保障肉菜粮油等生活必需品稳价保供。大力推动线上下单、线下配送等方式，保障小区居民基本生活物资的正常供应。目前，乌鲁木齐市肉菜粮油供应充足、价格稳定。

二是解决生活物资配送问题。发挥社区防控一线主力军作用，统筹下沉机关事业单位干部、招募志愿者、“访惠聚”工作队队员，不断充实、壮大社区一线物资配送和服务保障力量。在做好个人防护的前提下，帮助居民及时购买食品、药品等生活必需品，实行点对点、无接触送货上门。目前，全市共有2000余支志愿者服务队，在防控一线为全市各族居民解决购物、送餐、垃圾收集等实际问题。

三是解决特困群众的服务保障问题。关心关爱生活困难群众，及时提供困难群众、孤寡老人、残疾人等的生活物资需求，落实各项救助措施，组织人员点对点开展代购生活物资、送货上门服务，确保基本生活得到保障。对有就医需求的慢性病患者、孕产妇等，通过代购药品、开辟绿色通道保障就医等方式做好服务工作。关注居民特别是老弱病残孕人员身体健康状况，对突发疾病的居民，由社区安排车辆接送，特殊情况由专人陪同；对高血压、糖尿病等慢性病患者，需定期治疗或检查的肿瘤、尿毒症、心脑血管疾病、心理疾病患者及孕妇等，持续做好服务。

开辟绿色通道 保障农业生产资料和农产品运输畅通

乌鲁木齐市农业农村局局长李香润介绍情况。马亮 摄

“根据市疫情防控指挥部的统一部署，我们坚持疫情防控和农业生产‘两手抓、两不误’，确保了疫情防控措施到位，农业生产保障有序。”据李香润介绍，乌鲁木齐市农业农村局重点做了以下几方面工作。

一是加强乡村封闭管理。实行农村生活区和农业生产区分离管理，非农业生产人员全部居家封闭管理，农业生产人员在生产场所封闭从事生产劳动，严格落实戴口罩、不聚集等防疫要求。关闭农村人员密集场所，暂停人员聚集活动；关闭除蔬菜店、粮油店、副食品店、药店以外的所有营业场所。

二是做好服务群众工作。村民居家期间，村干部包户服务管理，落实日常通风、每日消杀等防疫措施；要求村民不得私自外出，由村干部和志愿者提供蔬菜、副食品、药品等生活物资配送和垃圾处理等生活服务；设置服务群众热线电话，24小时承接任务、答疑解惑；加大农村困难群体的关心关爱，及时向低保户、困难家庭免费发放生活必需品；建立“一户一档”台账，落实全面核酸检测，确保不漏一人，村委会包户干部每天3次上门测体温，对孕产妇、儿童及患有慢性病、有特殊就医需求的人员，开展全天候药品代购、专程送诊就医等服务保障工作。

三是全面开展消杀工作。对农村医疗机构、居民住宅、办公场所、环卫设施、农贸市场、屠宰场、养殖场等地点进行全面大消杀。对乡镇卫生院、村卫生室、敬老院、儿童福利院等重点区域、重点部位、重点场所，严格落实测体温、消杀、垃圾单独收集处置等防疫措施。

四是统筹抓好农业生产。组织农业生产者有序开展蔬菜采摘、畜禽养殖等农业生产；加强产销对接，组织新联市场等大型农产品批发市场的商贩到田间地头收购蔬菜，引导商贩和村民合理商议价格，有效避免了蔬菜滞销或坐地起价；加强动物疫病防控，做好畜禽调运、养殖、屠宰等环节的消杀防疫工作；开辟绿色通道，保障农业生产资料和农产品运输畅通。

五是加强防疫科普宣传。充分利用乡村大喇叭、微信群、标语条幅等各种宣传载体，大力宣传普及疫情防控措施和科学防控知识，提高农村村民的疫情防控意识；组织包户干部通过电话、微信等途径联络群众，积极做好教育引导和心理疏导工作。

核酸检测数据实现互通共享 “互联网+医疗健康”服务陆续上线

乌鲁木齐市工业和信息化局（市大数据发展局）副局长李宁介绍情况。马亮 摄

“为了满足广大市民对核酸检测结果的查询需求，我市依托‘智慧健康乌鲁木齐’信息化项目，已快速建成核酸检测报告在线查询平台，对接了乌鲁木齐辖区内25家核酸检测机构，实现了核酸检测数据的互通共享。”李宁介绍，广大市民可以登录“智慧健康乌鲁木齐”微信公众号，完善个人身份信息并申领电子健康卡后，打开“畅行码”，点击“集采核酸结果查询”，即可查询到社区核酸集中采样的检测结果。

因全市居民数据5:1混合采样，核酸检测数量大，各社区采样、检测时间不一致，核酸检测数据陆续接入上传中，目前已收集核酸检测结果数据130余万条，其余数据正在紧张有序录入中。如果市民是自行去核酸检测机构做的核酸检测，可以在“智慧健康乌鲁木齐”微信公众号中的“定点核酸结果查询”栏目里查询到检测结果。

在实现核酸检测报告在线查询的基础上，“智慧健康乌鲁木齐”微信公众号不断完善相关功能，将统一部署发热门诊预检分诊系统，发挥发热门诊“哨卡”作用，实现就诊人员智能导诊，这有助于就诊患者的快速分流、精准识别，减少交叉感染。

同时，乌鲁木齐市正在加大“互联网+医疗健康”服务力度，陆续上线并提供预约挂号、在线问诊、移动支付、处方流转、药品配送等互联网服务，满足市民在疫情防控期间的寻医问药需求。