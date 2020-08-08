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没有全民健康，就没有全面小康

■ 刘  峣

2020年08月08日04:33 来源：人民网－人民日报海外版

　　今年8月8日，是中国第十二个全民健身日。当前，从线上到线下，健身的热情和运动的快乐正在回归中国人的生活。突如其来的新冠肺炎疫情，让人们更深刻地认识到身体健康的重要性。在统筹疫情防控和社会经济发展的关键时期，全民健身话题受到更多关注。

　　中国高度重视发展体育运动，增强人民体质。中共十八大以来，尤其是2014年全民健身上升为国家战略以来，中国推出一系列发展全民健身的政策措施。这套政策“组合拳”，推动了体育事业发展、提升了人民健康水平。如今，中国经常参加体育锻炼的人数约为4亿，全国共有体育场地316.2万个，人均体育场地面积已达1.86平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的接近九成；马拉松、广场舞等运动项目持续普及并带动产业发展，在培育经济增长新动能方面潜力巨大。

　　今年，全民健身一度面临巨大考验。疫情暴发初期，体育赛事和群众性活动停办、运动健身场所暂停营业。但各地积极探索“云健身”等线上线下融合健身新模式，人们通过各种方式坚持锻炼，度过抗疫时光。“健身抗疫”的热潮，传递了中国人对运动的热爱，传递了战疫必胜的信心和勇气。今年是决战决胜全面建成小康社会之年，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵。没有全民健康，就没有全面小康。在这一重要年份，全民健身重要性愈发凸显。

　　全面小康曙光在前，全民健身也将站上新起点。“全民健身”运动写进了“十三五”规划纲要，今年恰是这一规划收官之年。根据全民健身计划（2016—2020年），到今年，中国每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿。从眼前来看，以2022年北京冬奥会筹办为契机，中国将“让三亿人参加冰雪运动”。冰雪运动有望成为更多中国人的健身载体和生活方式，成为全民健身深入发展、健康中国建设的新亮点。面向未来，2019年发布的《体育强国建设纲要》提出，到2035年，全民健身更亲民、更便利、更普及；到2050年，全面建成社会主义现代化体育强国，人民身体素养和健康水平等居于世界前列。

　　体育强则中国强，国运兴则体育兴。明年中国将开始实施“十四五”规划，党中央正在组织制定“十四五”规划建议。可以预见，全民健身相关话题，仍将备受关注。在建设社会主义现代化强国新征程中，全民健身对于建设体育强国、不断满足人民对美好生活的向往意义重大。

　　（作者为本报评论员）

(责编：许晓华、李轶群)


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