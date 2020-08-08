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世卫组织肯定新冠疫苗研发进展

在进入三期临床试验阶段的6种疫苗中，3种来自中国

2020年08月08日04:32 来源：人民网－人民日报

　　本报布鲁塞尔8月7日电  （记者张朋辉）6日，世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，目前全球共有165种疫苗处于试验阶段，其中26种已进入临床试验阶段。在进入三期临床试验阶段的6种疫苗中，3种来自中国。新冠疫苗研发在短期内取得如此大的进展，令人鼓舞。

　　瑞安强调，疫苗进入三期临床试验并不意味着研发即将成功。这只意味着疫苗可以被投入到更多健康民众中进行试验，以观察疫苗是否能保护他们免受感染。截至目前，疫苗研发主要围绕安全性、能否诱发有效免疫等方面展开，还要对三期临床实验进行更多研究。此外，当前有多种新冠疫苗，覆盖不同研发路径，这都有助于疫苗开发。

　　世卫组织多次指出，新冠疫苗研发的速度之快是前所未有的，世卫组织希望能够在明年年底前提供约20亿支新冠疫苗。不过疫苗研发面临诸多不确定性因素，应该立足现有防控工具，采取基本公共卫生措施，切断病毒传播。

　　中国研究团队20日在英国医学期刊《柳叶刀》发表论文说，他们对一种新冠疫苗开展了二期临床试验，结果显示这种疫苗是安全的，并能诱导人体产生免疫应答。当前，全球有数百个科研团队在不同技术路线上加速推进新冠疫苗的研发工作，年底前有望出现有效候选疫苗。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月08日 03 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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