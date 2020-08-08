吃李子，每天别超四个

时下正值李子大量上市，然而，“李子树下埋死人”的说法让很多人望而却步，事实真相如何呢？

李子和其他水果一样，不含有毒有害成分。从现代医学角度来看，也没有吃李子致人死的科学证据。不过，对于极少数人来说，李子可能会引起过敏，比如嘴唇刺痛、呕吐等。

李子的多数营养成分并不突出，最大优势是富含原花青素、花青素等植物化学物以及有机酸。其中，原花青素和花青素具有抗氧化活性，有机酸能增进食欲，有助消化。

要想获得这种水果的健康好处，还要注意以下几点。第一，不要一次性吃太多。李子中含有不少有机酸，吃太多容易导致胃酸分泌过多，每次以不超中等大小3~4个的量为宜。第二，不吃没成熟的。《本草纲目》中提到：“李，味甘酸，其苦涩者不可食”。没成熟、吃起来苦涩的李子可能会引发中毒，出现头晕、恶心等不适。第三，尽量连皮一起吃。李子的外皮（特别是紫红色的）富含抗氧化成分，对健康有益。▲