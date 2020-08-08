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立秋，清清肺火

中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师 孙其伟 □主任 张 晋

2020年08月08日04:26 来源：人民网-生命时报

8月7日是立秋节气，标志着秋季开始，此时气候也逐渐变得干燥起来。中医认为，秋季属金，对应人体脏腑的肺，肺喜滋润，而干燥的气候极易耗伤肺之阴津，使人出现干咳、少痰、咽喉疼痛、口鼻干燥等“肺火”症状。因此，立秋后的养生原则是“少辛增酸”，即增加酸味蔬果以助养肝，抵御过剩肺燥之气的侵入，常见食物如柠檬、山楂、芒果、石榴、柚子、葡萄、番茄等，而葱、姜、蒜、韭菜、辣椒等辛味之品要少吃。平时爱吃辣和烧烤、喝酒抽烟的人群尤其要注意清肺火。这里给大家介绍两款清肺火的药膳、花草茶。

地黄红烧鸭：用葱、生姜片炝锅，加八角、香叶、白蔻翻炒，再加生地黄泡的水，将焯过水的鸭肉入锅翻炒，加蚝油、料酒、生抽、老抽调味，炒至颜色微黄，加食盐味精。将炒好的鸭肉倒入砂锅，加鸡汤炖制，开锅加入桂皮，炖制1小时。地黄滋阴凉血，与寒凉的鸭肉配伍，可防治肺热咳嗽、阴虚失眠、便秘等病症。鸭肉味甘微咸，性偏凉，既能滋阴补虚，又能清肺火。

蝴蝶百部茶：玉蝴蝶1片、百部3克，放入杯中加适量沸水，加盖静置3分钟即可饮用。玉蝴蝶具有清肺利咽、疏肝和胃的功效，百部能止咳化痰、散热解表。两者配伍可用于肺燥咳嗽、久咳少痰等症。脾胃虚寒者不宜饮用。

除了食疗，经常按摩合谷穴（手背第1、2掌骨间虎口处）也有清肺火的效果，尤其对缓解牙疼、鼻出血、头痛、便秘、发热、口干等症状效果很好。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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