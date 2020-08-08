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高考结束后考生应合理规划假期生活

2020年08月08日04:10 来源：北京青年报

　　孩子高考结束后，天天在家不是玩游戏就是睡觉，啥也不干，高考后的一个月暑假该怎么度过，应不应该任他这么放松下去？

　　专家观点

　　北京五中高三教师贾琳：首先家长需要避免一个误区，即孩子苦了三年了，应该给孩子一个自由的暑假，彻底让孩子“放飞”自我。诚然，高中三年的学习生活是清苦的，但简单地将暑假的安排交给孩子自己，很可能是不恰当的。很多孩子自控能力比较弱，不能很好地规划自己的时间，往往会将宝贵的时间留给手机、网络游戏等。很多同学进入大学后，由于暑假长期沉迷网络游戏，造成不能适应大学自我规划、自我约束的学习生活，进而在学习生活中掉队。因此，高三的暑假适当的放松是必要的，但一定要把握度，家长要帮助孩子做好假期规划，让孩子度过一个充实的暑假。

　　其次，要做好两个规划。一是学业规划，因为孩子的高考志愿已经明确，对于未来上什么大学、学什么专业已经有了比较明确的方向，但孩子对于进入大学之后的学习生活还是比较茫然的。这时家长需要引导孩子对大学生活做出一个计划，比如上大学后是否考研、考研的学校、专业是什么。高考不是学习的终点，未来的学习生活更需要有明确的目标。另一个是人生规划，孩子即将升入大学，家长的重心已经由抚养孩子，转向教育引导孩子形成自己的人生观、价值观。高中到大学是人生的一个重要十字路口，家长需要帮助孩子在人生的关键选择上锚定方向。

　　最后，给出三点建议。一是认真地和孩子聊一次天。很多家长日常工作很忙，高三紧张的学习生活，很多考生根本没有时间和家长认真地聊一次天。其实，聊什么不重要，聊天本身很重要，因为高三暑假后，孩子就要远走高飞了，畅通的亲子交流是给孩子未来最重要的依靠。二是有机会让孩子做一次家务。高三期间，家长为保证孩子全身心投入学习，承担了所有后勤保障工作。现在是需要让孩子换位思考，明白父母苦心的时候了。只有明白了父母的辛苦付出，我们对孩子的教育才是有意义的。三是陪孩子爬一次山。爬山是对孩子意志品质的培养，人生如山，从善如攀，从恶如崩，越是山路险峻，越能体会到人生前路多艰，越能激发孩子迎难而上的意志品质。

　　文/本报记者 武文娟

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(责编：许晓华、李轶群)


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