张家口市借力生态环境部VOCs治理指南 扎实谋划推进VOCs治理提升

近年来，随着大气污染防治工作深入实施，张家口市细颗粒物PM2.5平均浓度呈逐年下降趋势，但臭氧污染日益凸显，已成为影响夏季空气质量，制约“十三五”规划优良天数目标的重要因素。根据清华大学技术团队指出张家口市臭氧污染为挥发性有机物（VOCs）控制区的研究结论，结合生态环境部大气司组织编制了《挥发性有机物治理实用手册》等3本书籍，张家口市系统谋划实施VOCs重点行业 “七步走”治理措施，努力提升臭氧污染防控能力水平。

一是组织宣传活动。张家口市生态环境局订购VOCs治理实用手册3套书籍，第一时间向各县区、有关部门及重点企业进行发放，推广普及VOCs理论知识、技术和相关要求，组织开展多种形式的学习和宣传活动，使各级党委、政府及社会公众基本了解知晓化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等领域VOCs相关治理技术和政策要求，推动形成臭氧污染共治的良好氛围。

二是开展集中学习。张家口市政府有关领导、市生态环境局主要领导和分管领导及各业务科室负责人、19个县区分局主要负责同志集中收听收看了国家大气污染防治攻关联合中心柴发合副主任关于加强臭氧污染防治保障优良天数的视频培训授课，提高了臭氧污染防治认识水平，进一步明确了防控思路和目标，为有效开展臭氧防控夯实基础。

三是开展专项调研。对张家口全市10个重点行业872家企业（含汽修喷漆企业、加油站），建立了各行业统计表和分县区企业明细表，并组织专业技术人员会同三方技术力量，选取各重点行业1-2家有代表性企业，进行VOCs特征污染物、排放量、污染治理设施工艺及运行效率、无组织排放等环节进行全面调研，分行业制定企业检查流程规范和调研帮扶统计样表，为全面摸排打下扎实基础。

四是组织业务培训。组织各县区大气、执法、监测人员就VOCS重点行业企业现场检查流程、检查要点、检查表填报、发现问题整改要求等内容进行专项培训，提高县区有关人员业务能力。

五是开展全面检查。以县区为单位，对重点行业各企业VOCs治理情况开展全流程摸底调查，发现问题，填报调查表。通过梳理各县区摸底情况，全面掌握全市相关企业排放量及治理情况。

六是制定治理方案。制定全市5大领域，10个重点行业的VOCs治理攻坚方案，分行业、分县区明确企业治理任务和各工艺环节的治理要求、整治标准及完成时限。

七是狠抓整改落实。按照攻坚方案要求，综合运用政策、法律、经济手段，督促相关企业限时完成整改提升，加大执法帮扶力度，对发现的虚假整改、整改要求落实不到位、屡查屡犯等行为依法依规进行查处。