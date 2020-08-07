热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

张家口市借力生态环境部VOCs治理指南 扎实谋划推进VOCs治理提升

2020年08月07日16:55 来源：人民网-人民健康网

近年来，随着大气污染防治工作深入实施，张家口市细颗粒物PM2.5平均浓度呈逐年下降趋势，但臭氧污染日益凸显，已成为影响夏季空气质量，制约“十三五”规划优良天数目标的重要因素。根据清华大学技术团队指出张家口市臭氧污染为挥发性有机物（VOCs）控制区的研究结论，结合生态环境部大气司组织编制了《挥发性有机物治理实用手册》等3本书籍，张家口市系统谋划实施VOCs重点行业 “七步走”治理措施，努力提升臭氧污染防控能力水平。

一是组织宣传活动。张家口市生态环境局订购VOCs治理实用手册3套书籍，第一时间向各县区、有关部门及重点企业进行发放，推广普及VOCs理论知识、技术和相关要求，组织开展多种形式的学习和宣传活动，使各级党委、政府及社会公众基本了解知晓化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等领域VOCs相关治理技术和政策要求，推动形成臭氧污染共治的良好氛围。

二是开展集中学习。张家口市政府有关领导、市生态环境局主要领导和分管领导及各业务科室负责人、19个县区分局主要负责同志集中收听收看了国家大气污染防治攻关联合中心柴发合副主任关于加强臭氧污染防治保障优良天数的视频培训授课，提高了臭氧污染防治认识水平，进一步明确了防控思路和目标，为有效开展臭氧防控夯实基础。

三是开展专项调研。对张家口全市10个重点行业872家企业（含汽修喷漆企业、加油站），建立了各行业统计表和分县区企业明细表，并组织专业技术人员会同三方技术力量，选取各重点行业1-2家有代表性企业，进行VOCs特征污染物、排放量、污染治理设施工艺及运行效率、无组织排放等环节进行全面调研，分行业制定企业检查流程规范和调研帮扶统计样表，为全面摸排打下扎实基础。

四是组织业务培训。组织各县区大气、执法、监测人员就VOCS重点行业企业现场检查流程、检查要点、检查表填报、发现问题整改要求等内容进行专项培训，提高县区有关人员业务能力。

五是开展全面检查。以县区为单位，对重点行业各企业VOCs治理情况开展全流程摸底调查，发现问题，填报调查表。通过梳理各县区摸底情况，全面掌握全市相关企业排放量及治理情况。

六是制定治理方案。制定全市5大领域，10个重点行业的VOCs治理攻坚方案，分行业、分县区明确企业治理任务和各工艺环节的治理要求、整治标准及完成时限。

七是狠抓整改落实。按照攻坚方案要求，综合运用政策、法律、经济手段，督促相关企业限时完成整改提升，加大执法帮扶力度，对发现的虚假整改、整改要求落实不到位、屡查屡犯等行为依法依规进行查处。

(责编：刘卿、孙博洋)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn