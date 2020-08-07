农村改厕，下大力也要用巧功

小厕所关乎大民生，农村改厕不能一个模式齐步走。要考虑各地农村实际，选择适宜的改厕模式，合理制定改厕目标，分类施策，在下大力气的同时用好巧功夫

一场“厕所革命”给贫困山村带来大变化。在重庆市璧山区莲花坝村，村民朱明花感叹：“过去是‘一块木板两块砖，三尺栅栏围四边’，如今厕所升级，无蛆无臭，干净卫生。”让他想不到的是，“方便”问题解决了，村里的好风景引来众多游客，吃上旅游饭，全村脱了贫。

统计显示，今年上半年，全国一二类县共完成农村户厕改造约300万户，全国农村卫生厕所普及率已超过60%。农村改厕表面看事情不大，但事关农民的生活质量高不高，也事关美丽乡村的建设好不好。改厕改得好，老乡生活才能舒坦，也会让更多返乡下乡的人们更方便、更舒心。

不过，要把农村改厕这件好事办好，还要因地制宜、讲究方法。笔者在采访中发现，有的地方照搬城市经验，简单推行“马桶化”改造，投入不小，改造的厕所也漂亮，但是由于配套不完善，农民用得不方便，还造成不小的污染。

广大农村和城市情况不同，即便都是农村，山区、平原农村基础条件不同，情况千差万别。因此农村改厕不能一个模式、一把尺子推进，要考虑各地农村实际，选择适宜的改厕模式，合理制定改厕目标任务，分类施策，在下大力气的同时，更要用好巧功夫。

用好巧功夫，要注重建管结合。改厕施工看似简单，实际上有其专业技术含量。如何选址、怎么安装、往哪排污，哪一个环节没做好，都会给整个改厕成果带来影响。因此，既要重建更要重管，在规划之初就要充分考虑后期维修、管护、粪污利用等配套方案，构建长期管护机制，从严把关，解决村民的后顾之忧。

用好巧功夫，要充分发挥群众的积极性。农村改厕，关系千家万户的利益，具体怎么建、怎么改，应该听取农村群众的意见，让他们参与到建设过程中。毕竟，厕所为村民自家所用，改得好不好，村民最有发言权。只有村民满意了，后期管护才有自觉性，才更愿意改变自己的卫生习惯，这件好事才算真的办好。

在实践中，许多地方探索出了一系列行之有效的方法。比如，有的地方，通过设立专项管护补助资金，开发后续管护信息监管系统，实现对改造后的厕所定期管护；也有的地方，将粪污无害化处理后，把有机肥提供给当地种植大户，既减少了环境污染，又满足了农业绿色生产所需，促进了农村生产、生活、生态有机衔接。这些做法都值得吸收借鉴。

小厕所关乎大民生。今年是农村人居环境整治三年行动计划收官之年，农村改厕是其中的一项重要内容。抓紧把农村改厕这件好事办好，不仅能增强农村群众的获得感幸福感，也能让我们的乡村变得越来越美。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 18 版）