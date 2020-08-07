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我国农业科技进步贡献率近60％，藏粮于技打牢丰收基础

科技下田改变“看天吃饭”

本报记者  王  浩  游  仪  胡婧怡

2020年08月07日08:33 来源：人民网－人民日报

新技术抗灾显身手

秧肥一起下地，抢出补种时间，全程精细管理，预计亩均增产20%

雨过天晴，安徽宣城宣州区红旗圩的田里又热闹起来：插秧机并肩前行，泥水飞溅，看着一株株秧苗整齐地栽进地里，余文和露出久违的笑容。

前些日子，雨一场接一场下，一些水田内涝，“五六百亩稻田进水，这可怎么办？”余文和的心一下子揪起来。

“先育秧！”宣州区种植业局工作人员杨德三上门指导，“秧好一半谷，种子、化肥联系好了，咱提早动手，把苗养得壮实了，雨一停立马补种。”

“插秧、施肥，补种来得及吗？”当地推广的侧深施肥技术让余文和彻底安心了。“秧、肥一起下地，工序二合一，一亩地只需要十几分钟，抢出了时间。”余文和啧啧称赞，“插秧机上装‘大脑’，化肥能准确地埋在秧苗侧面4—5厘米处，根系容易吸收，化肥利用率更高。”

“我现在种的是‘科技田’！”余文和感慨，选的是高产抗灾品种，从种到收都靠机器，告别了“看天吃饭”，产量有保障。

“手机也成了新农具，坐在家里就能把地管好。”余文和打开手机软件，“插秧面积”“作业轨迹”“所用肥料”一目了然。“农机上装了定位功能，我可以第一时间掌握插多少秧，施多少肥，数据准确，还能回放。”

算算今年的账，余文和有信心：“水稻已经基本补种好了。新技术不仅减少化肥使用量10%，还能增产20%，离秋粮收获就剩个把月，接下来咱就一心一意把田管好。”目前宣州区水稻补种面积已达3.72万亩。

当前，正是秋粮生长发育关键阶段，南方晚稻抢种补种，华北玉米长势正旺，东北水稻、小麦拔节起身。农机农艺一体化、绿色防控、智慧农业、无人机飞防……农业科技为秋粮保驾护航，收成从“看天”到“靠技”，稳住“粮袋子”的手段多、底气足。

“种地从体力活变成技术活喽！”走进山东夏津县郑保屯镇生态农业示范田，种粮大户黄勤勇介绍，“这玉米叶肥厚宽大，在专家指导下，精准算好温度，晚种5天，植株比普通品种高出20厘米。”

“种地要‘换脑筋’。”黄勤勇说，施用新型有机肥，无人机飞防，玉米生长速度快，根系丰盈发达，玉米棒穗多，今年300多亩玉米预计亩产增加100斤以上。

“育种水平提升，农业机械化、智能化程度更高，防灾减灾体系不断完善，为稳定粮食产能增加砝码。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员李茂松介绍。目前，我国良种覆盖率已达96％，品种对农业增产贡献率超过43％，农作物耕种收综合机械化率超过70％。

绿色技术提质量

给土地“体检”，照方抓药，从种子到谷子全程标准化，保障舌尖上的安全

“绿色的路子走对了，秧还在地里，谷子就被预定完了。”黑龙江绥化市杨树村稻香村农作物种植专业合作社理事长丁会利说，“今年合作社种了1000多亩有机水稻，每斤能比普通水稻多卖2元多，一年挣上200多万元没跑儿。”

呼兰河畔，沃野千里，绥化是水稻大市。“咱守着好山好水好土，种有机水稻，天然有优势。”种了大半辈子地的丁会利有股钻劲儿。

绿色转型并非易事，第一道技术难题就是净土。“都说黑土好，可过去大肥大药，把地养馋了，抓起一把土，都是硬块块。”丁会利坦言，“没有健康的土，咋能种出好庄稼？”

找专家、查病因，开药方。“先给土地‘体检’，精准配‘营养餐’，缺什么补什么：秸秆还田，添加菌剂，为黑土‘盖被子’，如今黑土油光松软，仔细瞧还有腐叶。经测算，土壤有机质增加10%左右。”丁会利介绍。

“绿色是农业的本色。过去拼资源拼消耗，追求‘量’的增长。如今农业生产向绿色可持续转型，注重‘质’的提升。控肥控药，地膜、秸秆等废弃物资源化利用等技术，让疲惫的土地喘口气，实现了保生态和稳生产的双赢。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。

从东北黑土地到江南鱼米之乡，绿色生产加快落地生根，秋粮生产不断“披绿”，绿色兴农、质量兴农成为主基调。

绿色有机产品不断涌现。“从种子到谷子，采用有机肥、绿色农药，推广侧深施肥技术，全程标准化生产确保从田间到舌尖的安全。”在辽宁东港市窟窿山村地丰家庭农场，5000多亩水稻长势喜人。“我种的‘越光大米’米香筋道，深受市场欢迎。”场长宋成军说。据悉，东港市目前水稻种植面积近70万亩，水稻“三品”认证面积占种植总面积的85%，年产优质稻谷40余万吨，产值达13亿元。

新产业在田野里拔节成长。稻田一望无际，水塘波光粼粼，走进丁会利的合作社，一派田园风光映入眼帘。“好生态就是最大的资源，我们打造集现代农业和湿地生态为一体的景区，游客既能亲眼看到水稻生产情况，体验农事乐趣，也可认购、住宿、观景等，景区可日接待游客1万人次以上。”丁会利开心地说。

攻克关键技术瓶颈

打通服务“最后一公里”，建立“技术—产品—产业”研发链条，让技术跟着产业走

“缺水就是咱庄稼人最头疼的事！”谈起浇地，河北高碑店市北城街道众茂合作社理事长祖茂堂有说不完的纠结，“以前井越挖越深，可水还是不够用。地浇不透，粮食产量咋保障？”

高碑店地处华北地下水漏斗区，如何走出一条节水增效的路子？

关键还靠技术。中国农科院用祖茂堂家的耕地开展节水品种试验，浇三水变成浇一水，亩产能有1000多斤。于是，祖茂堂经过与科研院所合作，引进推广了中麦9号、中麦175、冀农1号等小麦、玉米节水品种。

“良种搭配良法，匀播密植、镇压提墒，可以节水减氮。”祖茂堂说，“不久前，900多亩小麦喜获丰收，在遭遇倒春寒的情况下，产量与去年持平，接茬的玉米长得也很壮实。”

对丁会利而言，病虫害绿色防控是难题。“农药用得少了，就需要‘智斗’病虫害。二化螟是水稻的天敌，赤眼蜂可以‘吃’二化螟。我们现在就盼着战斗力更强，更适应我们这里气候的赤眼蜂品种。此外，使用物理防控、绿色环保技术，成本要高不少，能不能有相关补贴，帮我们减轻成本压力。”

“农业科技要以农民需求为出发点，梳理需要解决的技术清单，对新品种、新技术装备、绿色生产模式等联合攻关，加强示范推广，让技术真正服务于农民。”李国祥认为。农业农村部提出，今年加快培育粮油等作物的突破性新品种，加快解决耕地保育、废弃物资源化利用等关键技术瓶颈；建设100个国家农业科学观测实验站，持续开展土壤质量、农业环境、病虫害等长期定位监测观测。

进一步发挥农业科技的作用，还需打通“最后一公里”。祖茂堂介绍，合作社通过“种子+技术指导+社会化服务”模式，加快节水品种和技术的推广，农民免费试种，合作社订单回购，目前合作社推广良种1万多亩，一些小麦节水品种成为高碑店市的主要品种。

农业农村部科技教育司有关负责人介绍，今后将加快建立“技术—产品—产业”的研发链条，让技术跟着产业走，与此同时，加快形成“科研院所+农技推广队伍+农户”的推广链条，让科技人员把论文写在大地上，也让技术更好地服务农民。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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