中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非传统友好，既是天然的合作伙伴，也是患难与共的亲密兄弟。经历携手抗击埃博拉疫情和新冠肺炎疫情，中非关系更加坚实牢固，中非友好更加深入人心。

2014年，在我担任中国驻塞拉利昂大使期间，埃博拉疫情在塞拉利昂、几内亚、利比里亚等西非国家暴发，给当地和国际公共卫生安全带来前所未有的挑战。随着疫情导致的死亡病例不断增加，西方国家驻塞拉利昂外交人员纷纷撤离。在这危急情况下，中国第一时间伸出援手，向塞拉利昂等西非国家紧急运送多批次抗疫物资，将一套生物安全三级移动实验室运至塞拉利昂首都弗里敦，并派出数百名有丰富传染病防控和救治经验的专家和军队医护人员赶赴疫区，与塞拉利昂人民并肩战斗，为最终战胜埃博拉疫情作出重要贡献。

时任联合国秘书长潘基文及国际媒体纷纷赞扬中国为非洲国家抗击埃博拉疫情提供了及时和巨大支持，为世界树立了榜样。记得有一天，塞拉利昂妇女协会50多名成员举着塞中两国国旗，拿着清洁工具，自愿来到中国驻塞拉利昂大使馆，对使馆门前的道路和周边环境进行了大扫除。她们对我说：“我们想用自己的方式表达对中国援塞抗疫的感谢。”中非人民共克时艰的兄弟情谊让我深受感动和鼓舞。

在塞拉利昂常驻结束后，我被任命为中国驻博茨瓦纳大使。在中国抗击新冠肺炎疫情最艰难时刻，博茨瓦纳总统马西西两次致函中方表示慰问和支持，博茨瓦纳各界朋友也通过多种方式对中国予以支持。非洲发生疫情后，中国再次伸出援手提供力所能及的援助。中国各级政府和企业向博茨瓦纳捐助了多批次医疗设备和防护物资，并协助博方在华采购所需物资，为博茨瓦纳抗疫提供了及时、宝贵的支持。中方卫生专家多次与博方举行视频会议，毫无保留地分享抗疫经验。更重要的是，在中非团结抗疫特别峰会上，习近平主席提出一系列重要倡议和主张，表示中方将继续全力支持非方抗疫行动，促进非洲发展振兴，这给非洲国家带来极大的信心和力量。

中国真心实意的帮助得到了非洲朋友发自内心的感谢。在博茨瓦纳，从政府官员到智库学者，从媒体记者到学校师生，我接触到的各界人士无不感谢中国驰援非洲。在中国驻博茨瓦纳大使馆和我个人的社交媒体账号上，许多当地网友写下了盛赞非中友谊和博中友谊的留言。不久前，我在机场迎接一批中国政府援助博茨瓦纳的抗疫物资时，机场工作人员告诉我，最近从中国运来了大量医疗物资，他们加班加点工作，心情十分激动。“谢谢中国对博茨瓦纳和非洲的无私帮助！”这朴实的话语饱含着深厚的情感。

中非携手抗疫是中非人民休戚与共的生动写照和实践。作为两次携手抗疫的参与者和见证者，我深深体会到中非友谊跨越了时间和空间，源远流长、历久弥坚；真切领悟到构建更加紧密的中非命运共同体的深刻内涵。习近平主席指出：“发展同非洲国家团结合作是中方长期、坚定的战略选择。”面对疫情，中国和非洲比以往任何时候都更加需要团结合作，中方将继续同非洲站在一起，直至迎来抗疫斗争的最终胜利。

（作者为中国驻博茨瓦纳大使）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 16 版）