热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

花毽翻飞，飞出新花样

——传统体育项目展现新活力③

本报记者  王  亮

2020年08月07日08:33 来源：人民网－人民日报

核心阅读

花毽，目前已经有了成文的比赛竞赛规则，有了中小学课程教材，更与舞蹈和音乐相结合，越来越有现代范儿，吸引了越来越多的年轻人。

近日，2020重庆市“全民踢毽子”网络挑战赛启动，设置了5个项目，除了常见的脚内侧的盘踢，还有膝盖的磕踢、脚外侧的拐踢、脚面的蹦踢和更花哨的跳踢等。

为了方便参赛者了解项目内容，主办方特地制作了参赛动作示范视频：音乐舒缓，身姿矫健，毽子在示范者身边上下翻飞，不到40秒的时间里，已经在膝盖、脚面、脚踝等多个部位走了一个来回……视频中作示范的是全国花毽比赛冠军邓丹，她也是这个项目的国际级裁判。近些年，不论是当社会体育指导员、编写教材还是线上教学，邓丹正努力让花毽走进更多人的生活。

踢毽有苦更有甜

在花式踢毽项目上，邓丹是个“大明星”。从9岁开始练习算起，毽子已经伴随邓丹28年。2000年，她第一次参加全国花毽比赛，就代表重庆市拿到冠军。虽然邓丹自己觉得难以相信，“很多参赛选手都很优秀，比赛经验也更丰富”，但在接下来的几年里，邓丹又拿到了全国很多花毽赛事的冠军。

虽然获得过很多荣誉，但邓丹认为自己并非是花毽的好苗子，“我的柔韧性不好，这是先天劣势。别的小朋友很容易做到的动作，我要付出更多的训练才能达到同样的水平。”身体不占优势，性格却帮了大忙。邓丹认为，沉静的性格，能帮助人在练习踢毽时更专心，也更能稳得住。

小时候，邓丹不知道踢坏了多少个毽子，其中的艰辛至今印象深刻。“花毽的一个基本踢法叫盘踢，发力点是足内侧的足弓处。但由于刚开始练习没有掌握规律，毽子经常砸到脚踝，走路时，左脚踝碰到右脚踝就会很痛。还有一个动作叫蹦踢，需要用到脚面，类似足球运动中的颠球，练习这个动作时，老师会加重毽托，我们小时候穿的白球鞋鞋面又很薄，所以晚上回家脱下袜子，中间几个脚趾经常瘀青。”邓丹说。

时隔多年，邓丹早已能够笑着回忆过去的辛酸，而在成长过程中，毽子带给她更多的还是成就感。邓丹回忆，小时候练习踢毽不免枯燥，“很想和别的小朋友一样出去玩”，但随着踢毽水平的不断提升，从中获得的乐趣也越来越多。“刚开始和我一起练习花毽的同学有不少，最后能坚持下来的不多”，这让她的自信心也得到提升，“只要努力，我就可以成为最优秀的那个人”。

推动项目标准化

2008年，邓丹退出赛场，之后开始把更多的精力放在推广花毽运动上。同年，邓丹受邀参与编写了花毽比赛竞赛规则。之后，她还参与编撰了《花毽运动》，这是一本中小学花毽课基本教材。

“一项运动要想在更大范围内得到推广，‘标准化’是关键一步。”在编写这本教材的过程中，邓丹费了不少周折，前后花了近一年时间。全书30张动作示范图片，都由她本人示范拍摄制成。“有一个动作叫‘缠绕’，难度较高，比较复杂，用一张照片示范，原先打算用结束动作，与教育专家反复讨论后，最终决定用起始动作。”邓丹说，反复打磨教材，目的就是希望更多的人能够通过书本规范学习花毽，“再辛苦都值得”。

除了参与编写教材、制定规则，邓丹还有一个身份是社会体育指导员。她拿出大量时间，在街头巷尾“手把手”教学，到过全国不少地方，受益人次超过30万。让她印象最为深刻的一次教学经历，还要数10多年前的西藏之行。由于有严重的高原反应，她每天晚上只能坐着睡觉。但第二天一大早，邓丹总是准时出现在授课现场。9天行程，邓丹一共进行了20余次公益培训，行程超过2000公里，“当地的民众真的喜爱运动，很多时候上完课都不愿离去。”

2015年，为了更好地推广花毽，邓丹创编了一套健身花毽操，广受欢迎。目前，重庆市不少社区广场舞中，都能找到这套健身操的身影。健身操以花毽的入门动作为基础，简单易学。邓丹介绍，对没有花毽基础的人来说，可以先学习这套花毽操，一方面可以作为运动前的拉伸热身，另一方面可以帮助人们规范花毽的基本动作，“之后再学习花毽就能少走弯路”。

算起来，邓丹专注从事花毽推广已有12年。邓丹觉得：“花毽是我们的传统体育运动，一定要将它传承下去。”邓丹的性格也在悄然发生转变，现在的她更加开朗、健谈，“过去自己一个人练好就行，现在从事推广工作，必须不断提升现场表达能力。”

吸引更多年轻人

邓丹认为，花毽运动是一项适合全民参与的运动，“首先，花毽不受场地条件、人员数量限制，不论是在家里、办公室还是广场上，每个人都可以拿起毽子锻炼。此外，踢毽子不容易受伤，器械很轻，运动幅度也没有那么大。”

在8月8日全民健身日来临之际，邓丹又录制了一段花毽示范视频，支持2020年全民健身日线上主题展示活动的举办。现在，邓丹越来越习惯面对镜头，将花毽运动推荐给更多人。全国农民踢毽子技能展示线上活动、全国青少年踢毽子、跳绳网络挑战赛……今年，很多线上健身活动均能看到邓丹的身影。邓丹认为，线上运动教学的兴起对花毽推广来说也是一个机会，“花毽运动有很高的观赏性，通过互联网传播能够获得更高的关注度。”

对邓丹来说，最希望看到的还是越来越多的年轻人喜爱上花毽运动。邓丹将这项运动与舞蹈、音乐相结合，使这项传统运动焕发现代美感。现在，不少青少年也加入花毽运动的队伍中，为了吸引更多年轻人，邓丹在毽子本身的设计上也动了很多脑筋，“我们会把毽子做成五颜六色，从视觉上就对小朋友有一种吸引力”。

现在，全国大、中、小学都有花毽比赛，有的赛事参赛人数可达数百人之多。邓丹认为，这为花毽推广提供了一个很好的平台，“只有年轻人参与，传统运动才有未来”。邓丹希望，未来，花毽运动能像足球、篮球运动一样普及。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn