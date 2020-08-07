花毽翻飞，飞出新花样

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花毽，目前已经有了成文的比赛竞赛规则，有了中小学课程教材，更与舞蹈和音乐相结合，越来越有现代范儿，吸引了越来越多的年轻人。

近日，2020重庆市“全民踢毽子”网络挑战赛启动，设置了5个项目，除了常见的脚内侧的盘踢，还有膝盖的磕踢、脚外侧的拐踢、脚面的蹦踢和更花哨的跳踢等。

为了方便参赛者了解项目内容，主办方特地制作了参赛动作示范视频：音乐舒缓，身姿矫健，毽子在示范者身边上下翻飞，不到40秒的时间里，已经在膝盖、脚面、脚踝等多个部位走了一个来回……视频中作示范的是全国花毽比赛冠军邓丹，她也是这个项目的国际级裁判。近些年，不论是当社会体育指导员、编写教材还是线上教学，邓丹正努力让花毽走进更多人的生活。

踢毽有苦更有甜

在花式踢毽项目上，邓丹是个“大明星”。从9岁开始练习算起，毽子已经伴随邓丹28年。2000年，她第一次参加全国花毽比赛，就代表重庆市拿到冠军。虽然邓丹自己觉得难以相信，“很多参赛选手都很优秀，比赛经验也更丰富”，但在接下来的几年里，邓丹又拿到了全国很多花毽赛事的冠军。

虽然获得过很多荣誉，但邓丹认为自己并非是花毽的好苗子，“我的柔韧性不好，这是先天劣势。别的小朋友很容易做到的动作，我要付出更多的训练才能达到同样的水平。”身体不占优势，性格却帮了大忙。邓丹认为，沉静的性格，能帮助人在练习踢毽时更专心，也更能稳得住。

小时候，邓丹不知道踢坏了多少个毽子，其中的艰辛至今印象深刻。“花毽的一个基本踢法叫盘踢，发力点是足内侧的足弓处。但由于刚开始练习没有掌握规律，毽子经常砸到脚踝，走路时，左脚踝碰到右脚踝就会很痛。还有一个动作叫蹦踢，需要用到脚面，类似足球运动中的颠球，练习这个动作时，老师会加重毽托，我们小时候穿的白球鞋鞋面又很薄，所以晚上回家脱下袜子，中间几个脚趾经常瘀青。”邓丹说。

时隔多年，邓丹早已能够笑着回忆过去的辛酸，而在成长过程中，毽子带给她更多的还是成就感。邓丹回忆，小时候练习踢毽不免枯燥，“很想和别的小朋友一样出去玩”，但随着踢毽水平的不断提升，从中获得的乐趣也越来越多。“刚开始和我一起练习花毽的同学有不少，最后能坚持下来的不多”，这让她的自信心也得到提升，“只要努力，我就可以成为最优秀的那个人”。

推动项目标准化

2008年，邓丹退出赛场，之后开始把更多的精力放在推广花毽运动上。同年，邓丹受邀参与编写了花毽比赛竞赛规则。之后，她还参与编撰了《花毽运动》，这是一本中小学花毽课基本教材。

“一项运动要想在更大范围内得到推广，‘标准化’是关键一步。”在编写这本教材的过程中，邓丹费了不少周折，前后花了近一年时间。全书30张动作示范图片，都由她本人示范拍摄制成。“有一个动作叫‘缠绕’，难度较高，比较复杂，用一张照片示范，原先打算用结束动作，与教育专家反复讨论后，最终决定用起始动作。”邓丹说，反复打磨教材，目的就是希望更多的人能够通过书本规范学习花毽，“再辛苦都值得”。

除了参与编写教材、制定规则，邓丹还有一个身份是社会体育指导员。她拿出大量时间，在街头巷尾“手把手”教学，到过全国不少地方，受益人次超过30万。让她印象最为深刻的一次教学经历，还要数10多年前的西藏之行。由于有严重的高原反应，她每天晚上只能坐着睡觉。但第二天一大早，邓丹总是准时出现在授课现场。9天行程，邓丹一共进行了20余次公益培训，行程超过2000公里，“当地的民众真的喜爱运动，很多时候上完课都不愿离去。”

2015年，为了更好地推广花毽，邓丹创编了一套健身花毽操，广受欢迎。目前，重庆市不少社区广场舞中，都能找到这套健身操的身影。健身操以花毽的入门动作为基础，简单易学。邓丹介绍，对没有花毽基础的人来说，可以先学习这套花毽操，一方面可以作为运动前的拉伸热身，另一方面可以帮助人们规范花毽的基本动作，“之后再学习花毽就能少走弯路”。

算起来，邓丹专注从事花毽推广已有12年。邓丹觉得：“花毽是我们的传统体育运动，一定要将它传承下去。”邓丹的性格也在悄然发生转变，现在的她更加开朗、健谈，“过去自己一个人练好就行，现在从事推广工作，必须不断提升现场表达能力。”

吸引更多年轻人

邓丹认为，花毽运动是一项适合全民参与的运动，“首先，花毽不受场地条件、人员数量限制，不论是在家里、办公室还是广场上，每个人都可以拿起毽子锻炼。此外，踢毽子不容易受伤，器械很轻，运动幅度也没有那么大。”

在8月8日全民健身日来临之际，邓丹又录制了一段花毽示范视频，支持2020年全民健身日线上主题展示活动的举办。现在，邓丹越来越习惯面对镜头，将花毽运动推荐给更多人。全国农民踢毽子技能展示线上活动、全国青少年踢毽子、跳绳网络挑战赛……今年，很多线上健身活动均能看到邓丹的身影。邓丹认为，线上运动教学的兴起对花毽推广来说也是一个机会，“花毽运动有很高的观赏性，通过互联网传播能够获得更高的关注度。”

对邓丹来说，最希望看到的还是越来越多的年轻人喜爱上花毽运动。邓丹将这项运动与舞蹈、音乐相结合，使这项传统运动焕发现代美感。现在，不少青少年也加入花毽运动的队伍中，为了吸引更多年轻人，邓丹在毽子本身的设计上也动了很多脑筋，“我们会把毽子做成五颜六色，从视觉上就对小朋友有一种吸引力”。

现在，全国大、中、小学都有花毽比赛，有的赛事参赛人数可达数百人之多。邓丹认为，这为花毽推广提供了一个很好的平台，“只有年轻人参与，传统运动才有未来”。邓丹希望，未来，花毽运动能像足球、篮球运动一样普及。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 14 版）