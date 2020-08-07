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为防汛救灾创造良好信息环境

丁怡婷

2020年08月07日08:32 来源：人民网－人民日报

防灾减灾，不仅要防止各类现实小灾酿成大祸，也要防止各路谣言扩散传播扰乱人心，徒增不必要的防灾成本

今年汛期以来，我国降水总量多强度大、山洪地质灾害多、部分地区损失严重。当此之际，增强信息发布和舆情引导的针对性、有效性，凝聚风雨无阻向前进的万众合力，对战胜洪涝灾害、最大程度减轻因灾损失，至关重要。

“京津冀辽将迎六年来最大冷涡暴雨”“苏州中心漏水坍塌”“上海公交进水当船开”……有媒体梳理近期汛情谣言，并集中进行辟谣，受到各方欢迎。一些重大自然灾害的发生，不仅可能威胁百姓生命财产安全，还容易造成心理上的恐慌，这是谣言不断出现的重要原因。一些谣言配着看似“科学”的分析、“确凿”的影像，利用人们对相关信息的关心关切进行传播，造成了一定负面影响。防灾减灾，不仅要防止各类现实小灾酿成大祸，也要防止各路谣言扩散传播扰乱人心，徒增不必要的防灾成本。

消减谣言存在空间，职能部门责无旁贷。因为专业、地域、眼界等各方面限制，公众往往难以判断许多网络信息的准确性，这就需要有关部门密切关注网络舆情，及时准确回应社会关切，帮助公众增强对谣言的辨别能力。不久前，一个“地球引力场、磁场紊乱，今年会有各种巨大灾难”的帖子，在自媒体平台大量传播。对此，气象专家“硬核”辟谣，消除了公众的疑惑。与公众个人发布、随手转发不同，相关部门的信息发布与核实需要一定的时间和程序。不妨通过官方网站动态滚动、及时联络媒体发布等方法，随时更新相关进展，最大程度、最快速度保障公众知情权。

提升科学素养，有助于增强公众抵抗谣言的“免疫力”。“暴雨山洪来了怎么办”“今年梅雨为何‘脾气’这么大”“‘七下八上’为何如此多雨”……应急管理、气象等部门推出一系列防汛科普动画，通俗易懂，方便传播，形成了广泛影响。部分汛情谣言之所以能鱼目混珠，钻的就是公众对于汛情认知存在盲点的空子。对此，必须扩大防灾减灾避灾知识的宣传覆盖面，全面提高全民科学素养。

此外，作为传播载体的平台也需要担起责任。当前各大互联网平台大都已经开通辟谣功能，依托大数据技术实现信息共享、快速查询。在中国互联网联合辟谣平台的辟谣数据库，只用输入“汛情”二字，便能轻松查证近期广泛传播的汛情谣言。技术越来越进步，谣言治理也越来越从容。值得注意的是，“动动手指”随手传播虚假气象灾害灾情，可能已经涉嫌违法违规。公众务须增强法治意识、媒体素养，多从职能部门、正规渠道获取汛情信息，不做谣言的助推者。

防汛救灾容不得丝毫放松警惕，阻止汛情谣言的努力也需要久久为功。面对多发易发的极端天气和严峻复杂的防汛救灾形势，只有各方协同、众志成城，才能筑牢抵制谣言的堤坝，为防汛救灾创造良好氛围，为科学安全度汛提供保障。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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