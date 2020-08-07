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内蒙古因地制宜发展扶贫产业

种出新希望 绣出好生活

本报记者  吴  勇  李林宝  张  枨

2020年08月07日08:32 来源：人民网－人民日报

7月是李子成熟的季节，沉甸甸的李子挂满枝头。“这个园子一年能收入一万多元。”树荫下，一头汗水的胡满良告诉记者。

胡满良曾经是贫困户。他今年72岁，是内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗扎如德仓嘎查农民，因为儿子和儿媳生病，老两口没有劳动能力，本来舒心的日子一下陷入困境。

2016年，当地利用居民庭院大的特点发展庭院经济，胡满良又迎来新生活：以前，家里的大院子只种自家蔬菜，在嘎查干部帮助下种上了李子、灯笼果、油葵、中草药等。李子由帮扶干部负责包销，收获时如果市场价高于每斤3元，农民可自行出售；如果低于3元，由帮扶干部按照每斤3元的价格出资购买。

“儿子儿媳看病、孙女上学，都有帮扶政策兜底，这庭院里挣的钱基本能攒下来。”胡满良感动地说。目前，科尔沁左翼中旗发展的庭院经济已完成11999户，实现建档立卡贫困户全覆盖，种植菜园3700多亩、田园7700多亩，种植果树6.6万棵，户均增收800元。

近年来，针对不同贫困户特点，内蒙古因地制宜、因人因户因村施策，累计实施农牧业产业扶贫项目达1.9万个，将各类扶贫资源精准配置到农户家。

地处科尔沁沙地北端的科尔沁右翼中旗，地上不长草，牛羊吃不饱，盐碱地、山坡地多，不适宜发展庭院经济，怎么办？当地妇女几乎人人都会的刺绣，成了脱贫奔小康的“金钥匙”。

纤细的绣花针在织网上穿梭，两朵鲜艳的牡丹呼之欲出。哈吐布其嘎查的农民刘孟兰，正在赶制一幅2米长的刺绣作品，“这幅刺绣是客户花5000元定制的，大概要绣20多天，这可不是一笔小钱，累点也值得。”

刘孟兰曾经是建档立卡贫困户，2017年，丈夫用7.5万元扶贫产业补贴养牛，2018年底全家顺利脱贫。为提高生活质量，年轻时就喜欢刺绣的刘孟兰响应号召，参加了当地举办的刺绣培训班，如今已成刺绣高手，产品不愁销。“现在我家年收入六七万元，光刺绣就能挣一万多元。”刘孟兰笑言，我家小康生活是“绣”出来的。

截至目前，科尔沁右翼中旗173个嘎查集中举办刺绣培训班100多期，培训绣工1.47万人次，全旗从事刺绣的农牧民及居民超过2万人。

脱贫奔小康，还得靠产业。选对了产业，成功几率就更大。在乌兰察布市，马铃薯产业为当地群众致富带来了希望。

“开始种玉米，后来打零工，夫妻俩干了好几年，还只能勉强度日。”在商都县喇嘛板村，贫困户杨红娟为脱贫尝试了很多办法。2019年，县里建成马铃薯良繁基地，让杨红娟动了心。

在乡里帮助下，杨红娟申请到扶贫贷款，承包了2座大棚，种植高品质原原种土豆，有了企业订单，销路不用愁。

凭借虚心、细心和勤快，2019年，杨红娟一家挣了12万元。一年下来还清了贷款不说，还在自家院子里开起了小卖部和小吃店，被评选为商都县脱贫之星标兵户。今年，村里又新建了一处马铃薯原原种繁育基地，328座大棚中的240座承包给农户，杨红娟家又承包了2座。

要让老百姓腰包鼓起来，还得因地制宜、用足优势。近年来，乌兰察布市依托传统，在马铃薯品种开发、种植、深加工等方面下功夫，精耕细作马铃薯产业。杨红娟说：“咱这儿的条件最适合种马铃薯，我们就坚定信心做好这篇文章，一准奔出好日子。”

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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