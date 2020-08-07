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“晴天带伞”与“撑伞干活”

李  翔

2020年08月07日08:32 来源：人民网－人民日报

一边是防疫不能松懈，一边是发展不能停顿，如何统筹兼顾？采访中，笔者了解到一些干部这样思考和实践。

有位地方领导同志说得好：过去我们是无疫状态、“晴天”环境，可以放开手脚干活；现在和今后一段时间可能是“晴天”“雨天”环境并存。我们要适应“晴天带伞”的工作方式。下雨了，“一手撑伞，一手干活”；天晴了，把伞绑在身上，继续埋头苦干。

以湖北为例，该省之所以用3个多月的时间使经济总量恢复至上年同期的八成，一个很重要的原因，就是形成了“晴天带伞”的工作方式。一方面，做好“常”“防”“控”三篇文章，坚持常态化，以严防输入为重点严防反弹，养成“晴天带伞”的习惯；另一方面，又因时因势调整工作着力点，全力以赴稳住经济基本盘，练就“撑伞干活”的本领，巩固拓展疫情防控和经济恢复成果，把疫情造成的损失降到最低。

近日召开的中共中央政治局会议强调，“建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制”“实现稳增长和防风险长期均衡”。保持“晴天带伞”工作状态，建立常态化精准防控和局部应急处置相结合的工作机制，常怀谨慎之心，绷紧防控之弦，强化统筹之谋，常练应急之功，我们就能“防”得好，“控”得住，“放”得开，实现疫情防控与经济社会发展两手抓、两手硬、两不误。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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