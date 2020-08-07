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北京入伍义务兵父母享健康保障

惠及6200多名新兵父母

2020年08月07日08:31 来源：人民网－人民日报

本报北京8月6日电  （记者施芳）记者从北京市退役军人事务局获悉：为从北京市入伍的义务兵父母投保医疗补充险和综合意外险被纳入拥军优抚常设项目，让军人军属受尊崇进一步落到实处。

据悉，自9月1日起，对从北京市入伍的应征义务兵，为其父母购买为期2年的医疗补充保险和综合意外保险，两项保费每人约合950元，投保资金由北京市财政双拥办实事项目列支。政策惠及6200多名新兵父母，其中有近50%为京外户籍。

政策实施以后，义务兵父母无论年龄大小，无论实际居住地在哪个省份，一旦生病或遇到意外伤害，都可第一时间从当地的保险机构获得快速理赔服务，且不论有无既往病史和身体是否健康全部无条件入保。生病医疗报销比例在全民基本医疗保险报销基础上，可累计达到90%。从感冒发烧等日常小病，到高血压、糖尿病等慢性病用药，再到肿瘤等大病，只要在社保范围内，社保报销后的自负部分都可以按比例赔付。

从北京入伍的义务兵父母涉及30个省（区市），保险合同将连同入伍通知书一起送到新兵家中。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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