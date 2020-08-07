今年中央一号文件指出，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，建立健全农民分享产业链增值收益机制，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展。农业产业化和农村产业融合发展都是农业经营制度创新。农业产业化主要指农业产业化经营，实现种养加、产供销、贸工农一体化经营。农村产业融合是指农村一二三产业融合发展，通过产业联动、体制机制创新等方式，跨界优化资金、技术、管理等生产要素配置，延伸产业链条，完善利益机制，发展新型业态，打破农村一二三产业相互分割的状态，形成一二三产业融合、各类主体共生的产业生态。从一定意义上说，农村产业融合可以涵盖农业产业化的内容，并在其基础上实现进一步拓展和深化；农业产业化是促进农村产业融合的重要抓手、重要机制和重要平台，对农村产业融合发展具有很强的促进作用。落实中央一号文件精神，发展富民乡村产业，保障重要农产品有效供给，促进农民持续增收，需要发挥农业龙头企业带动作用，以农业产业化推进农村产业融合。

培育新型农业经营主体。推进农业产业化，需要通过农业龙头企业的带动和示范引领，扩大农户生产经营规模，提高农民组织化程度，形成一批专业大户、家庭农场和农民合作社。同时，农业龙头企业可以凭借较高的管理效率和较强的市场营销能力，带动其他主体共同发展，将产业链各主体打造成为风险共担、利益共享的共同体，促进各类主体融合共生。

推动资源要素融合渗透、优化配置。在推进农业产业化过程中，发挥农业龙头企业作为农业生产者和现代企业的双重作用，有利于促进资源要素融合渗透。一方面，农业龙头企业作为农业生产者，通过自建基地或者利用产业化组织模式建立订单基地，可以对接传统农业资源；另一方面，农业龙头企业具备现代企业所应具备的理念、先进技术等。农业龙头企业兼具双重角色的特征，有利于推动农业与工业、农村与城市、传统与现代之间的要素融合。

延伸产业链、提升价值链。农业龙头企业依托农产品加工环节，可以向上游延伸、向下游拓展，在纵向环节的融合中发挥引领带动作用。从实践看，农业产业化本身就是不同产业环节的融合。出于保障原料质量、提高产品品质的考虑，农业龙头企业为农户、家庭农场开展技术指导和培训，示范引导农牧结合、农林结合、农渔结合、农旅结合，在一二三产业的横向融合中发挥重要作用。同时，为保持市场竞争力，农业龙头企业在生产经营过程中需要秉承价值提升理念，从各个环节挖掘增值空间，实现价值链提升。

密切各主体利益关系，让农民共享发展成果。农村产业融合与农业产业化都是基于有效的利益联结机制，实现各相关主体利益共享、风险共担，二者的理念是高度一致的。在推进农业产业化过程中，通过提高农民组织化程度完善利益联结机制、密切利益关系，督促农业龙头企业履行社会责任，有助于增强农民的获得感，让农民切实享受更多的增值收益。

催生农业新业态。推进农业产业化，发挥产业链各主体的比较优势特别是农业龙头企业的作用，有助于孕育、催生和丰富农业新业态。农业龙头企业紧跟科技发展，洞察消费趋势，在生产经营活动中实行“互联网+”、集约化发展等现代经营模式，有利于创新生产方式、经营方式和资源利用方式。在生产环节，发展定制农业、创意农业、工厂化农业等，将农业的边界扩展到更广范围；在营销环节，发展电子商务、直销配送、众筹认购、体验营销等，实现线上线下融合互动；在资源利用环节，发展生态循环农业、休闲农业、旅游农业等，实现生产、生活、生态共赢。

（作者单位：武汉大学经济与管理学院）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 09 版）