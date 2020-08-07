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良性肿瘤也会危及生命

2020年08月07日08:23 来源：广州日报

11年间，34岁的张女士右肾长出的错构瘤体积不断膨胀，且侵占要害血管位置，瘤体随时可能破裂，危及她的生命。

记者8月4日从中山大学附属第一医院获悉，该院泌尿外科主任陈凌武教授团队利用机器人辅助腹腔镜下腹膜后入路，为这位右肾中央型复杂性巨大错构瘤患者成功摘除巨大肿瘤，并保住了肾脏。目前，患者已康复出院。

2009年7月，张女士在工作单位组织的体检中发现了其右肾的错构瘤，肿瘤直径约3毫米。当时医生考虑肿瘤生长在肾门附近，动手术肾脏难保，便处理定期复查CT观察。然而，近几年复查显示肿瘤在不断长大，今年其直径已近90毫米，瘤体压迫了肾脏及肾门处血管，情况不容乐观。

由于肿瘤体积大，占据了手术操作空间，加上巨大瘤紧贴、包裹血管，切瘤过程中容易大出血，很难保住肾脏。陈凌武团队多次讨论，决定对患者实施机器人辅助腹腔镜手术，且优先采用对肠道干扰最小的腹膜后入路。在不到两小时的机器人腹腔镜“战斗”中，手术成功摘除肿瘤并保住肾脏。

据介绍，肾错构瘤由异常增生的血管、平滑肌及脂肪组织构成，是肾脏常见的良性肿瘤，男女发病率比为1:2。陈凌武说，过去认为肾错构瘤是一种很少见的疾病，近年来，随着医学影像学的发展和人们对健康体检的重视，其检出率逐渐升高。一般建议这种良性肿瘤直径在3厘米以下可以继续观察，超过4厘米大小则建议手术，但如果肿瘤长在特殊位置，有引发肾功能异常甚至肾积水的风险，则建议尽早切除。（全媒体记者任珊珊 通讯员梁嘉韵、彭福祥）

(责编：许晓华、李轶群)


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