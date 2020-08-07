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头晕失眠贫血健忘吃龙眼

2020年08月07日08:21 来源：广州日报

龙眼俗称“桂圆”，自古有南“桂圆”北“人参”之称。广州医科大学附属中医医院脑病科主任中医师王成银介绍，适量吃些龙眼，具有补脑益智、安神养血、开胃健脾的功效。

龙眼肉味甘、性平；富含糖，含铁量也比较高，可在提高热能、补充营养的同时促进血红蛋白再生，从而达到补血的效果。龙眼肉除了对全身有补益作用外，对营养脑细胞特别有效，能增强记忆，消除疲劳。需要注意的是，阴虚火旺、糖尿病、风寒感冒、月经量多者勿用。

龙眼粥：

材料：龙眼肉10克，粳米30克，红糖适量。

做法：龙眼肉用温水浸泡片刻，与粳米放入砂锅内，红糖适量，加水400毫升，采用文火至微滚到沸腾后10分钟，见粥稠，起粥油即可停火，焖10分钟即可服用。

功效：用于头晕失眠、惊悸怔忡，心脾虚损、少气乏力、贫血健忘、神经衰弱等症。（全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹、王健）

(责编：许晓华、李轶群)


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