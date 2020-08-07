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立秋也要有仪式感！西瓜、红烧肉吃起来

2020年08月07日08:16 来源：中国新闻网

“立了秋，凉飕飕。”这句谚语，说出了人们对凉爽秋天的一种期盼。立秋是二十四节气中的第13个节气，也是秋天的第一个节气。

不过，立秋到来并不意味着天气马上会变得凉爽。由于其时间节点意义和对农事活动的指导作用，在漫长的时光中，它一直很受重视，民间逐渐形成了“啃秋”等颇具仪式感的习俗。

秋季，万物收

秋季是暑热与凉寒交替的季节。《管子》中提到“秋者阴气始下，故万物收”。立秋也是古时常说的“四时八节”之一。

中国古代传统的四季划分方法，根据主要是天象变化，以二十四节气中的“四立”作为四季的始点。因此，秋季以立秋为始点。

立秋后，降雨、湿度等处于一年中的一个转折点。古人认为，在自然界中，阴阳之气开始转变，万物开始从繁茂生长走向成熟。

《礼记·月令》记载，立秋日，周天子亲率三公、九卿、大夫到京城西郊迎接秋气。天子回朝之后对有功的军人进行奖赏，并开始军事训练、整顿法制等等。

宋代，在立秋当天，皇宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内，等到时辰一到，太史官会高声说“秋来了”，奏毕，梧桐如果应声落下一两片叶子，算是寓意报秋。

为啥天气还是那么热？

不过，往往已经到了立秋，但天气仍然十分炎热，这是为啥？

立秋其实并不意味着酷热天气就此结束。所谓“热在三伏”，又有“秋后一伏”之说，意思就是指立秋后还有至少“一伏”的酷热天气。

按照传统的三伏天推算方式，其日期是由节气的日期和干支纪日的日期相配合来决定的。民俗学者萧放介绍，立秋是根据天文观测地球围绕太阳运行的位置，确定的秋季起始日。

所以，立秋表示季节转换的开始，但并不表示气温会立即下降。末伏往往在立秋节气之后，难免有时会感受到“秋老虎”的余威。

从这个角度看，立秋当天并不是酷热与凉爽的分水岭，人们真正感觉到秋天的凉爽，一般要到白露节气之后。

换句话说，秋天的气候分为两个阶段，初秋通常还是会有些闷热，仲秋后天气会趋向于干燥凉爽。

仪式感不能少

在立秋的诸多习俗中，“啃秋”是颇具仪式感的一项。秋天是收获的季节，民间有祭祀土地神，庆祝丰收的习俗；在南方则会“立秋啃秋瓜”。

有些地方会把“啃秋”叫做“咬秋”，寓意夏日酷暑难耐，时逢立秋，要将其“咬住”。江苏等地在立秋这天吃西瓜以“咬秋”，据说可以不生秋痱子。

果蔬粮食的丰收，总能给人们带来喜悦。此时，晒秋是一种典型的农俗现象。在湖南、江西、安徽等一些地方生活人们，会利用房前屋后及自家窗台、屋顶晾晒农作物，颇具诗意。

民间流行在立秋这天以悬秤称人，对比立夏时的体重。实际上，夏天天气太热，人们很容易因为“苦夏”变瘦，所以要在立秋时做各种好吃的，比如红烧肉等美食，叫做“贴秋膘”。

二十四节气与日常生活

在古代农业社会，立秋对农事的意义很重要，人们对这个节气的重视程度不亚于过节。

种种习俗之外，大家盘算的大多与农事活动有关，比如“立夏栽茄子，立秋吃茄子”，准备尽情享受丰收之乐。

在萧放看来，二十四节气是我们把握作物生长时间等问题的一种文化技术，涉及日常饮食生活的季节调节与身体保健等。比如，立秋吃瓜、秋游也是一种传统的时间生活情趣。

对每个人来说，要顺应自然，依循自然时序，才能生活得更加愉快幸福。(记者 上官云)

(责编：许心怡、崔元苑)


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