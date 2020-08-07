立秋了，孩子可以“贴秋膘”吗？

立秋是二十四节气中第13个节气，今年立秋的时间是8月7日，这意味着秋季的来临，暑气渐衰，天气转凉，是阳气渐收、阴气渐长进入秋收冬藏的过渡时期。老话说“三伏里立秋”，因此这个时期的气候特点是暑湿未去，凉燥已袭，所以对于小儿来说顾护好脾胃、养好肺才是平稳渡过秋冬的关键。

立秋，小儿首先要顾护好脾胃。

经过了一个“苦夏”，暑气渐退，秋风袭来，似乎胃口大增，“立秋”民间素有“贴秋膘”的习俗，那么孩子可以“贴秋膘”吗？中医认为，脾胃者仓禀之官，脾喜燥恶湿，而夏季的暑湿之气，往往阻碍着脾的运化，使人没有胃口，不少人“因暑贪凉”，过食寒凉生冷之品更易损伤脾阳，且小儿具有“脾常不足”的生理特点，因此在夏天常常出现腹泻、呕吐、腹胀、食积等脾胃系统的问题。如果孩子经常出现上述表现，建议立秋后不要急着进补大量肥甘厚腻之品，要先调理好脾胃，可以服用中药或是小儿推拿进行调理，早日恢复脾胃的运化功能，同时饮食仍要以清补为主，荤素搭配，均衡营养，膳食搭配具有健脾利湿作用的食物，如：山药、薏苡仁、扁豆、赤小豆、木瓜、莲子、芡实等，为随后寒冷冬季来临提前做好准备。

立秋，养肺也很关键。

在中医五行当中，肺属金，与秋相应，且有“秋气通于肺”之说。而秋季的气候特点为燥气当令，易伤津液，肺开窍于鼻，外合皮毛，感受燥邪后往往表现出口干、皮肤干、干咳、鼻燥甚至流鼻血，所以有上述表现的孩子一定要注意了，饮食上以滋阴润肺为宜，可以吃些百合、银耳、苹果、梨等，尽量减少辛辣香燥烧烤类食物。另外，肺为娇脏，不耐寒热，虽已立秋但昼夜温差较大，注意适当增减衣物，同时避免冰镇冷饮瓜果类食物的摄入，“形寒饮冷则伤肺”，“重寒则伤肺”，且小儿具有“肺常不足”的生理特点，尤其患有咳喘的患儿要格外注意，现在仍在三伏中，可以进行“节气贴”补养人体阳气，减少冬季咳喘类疾病的发生。

立秋尚未入秋，警惕“秋老虎”的同时更要顾护好脾胃、养好肺，为秋冬做好准备。

（北京中医药大学东方医院儿科 霍婧伟、陈海鹏、吴力群 ）