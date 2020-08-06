日本人口减少50万创新高 少子化与单极集中加速

中新网8月5日电 据日本共同社报道，日本总务省5日发布的基于居民基本登记册的人口动态调查结果显示，截至2020年1月1日，日本国内人口较上年减少约50万，人口下降了0.4%，连续11年负增长，减少数和减少率均创历史新高。

据报道，截至2020年1月1日，日本国内人口数为124271318人，同比减少了505046人。从都道府县来看，共有44个道府县人口减少，而增加的只有东京、神奈川、冲绳3个都县，人口分布不均的现象更为突出。

尽管政府提出了地方创生的举措，但仍然呈现少子化和东京单极集中加速的格局。

2019年日本人口出生数为866908人，首次低于90万人，刷新了历史最低纪录。而死亡数为1378906人，达到了历史最高。另一方面，15至64岁劳动人口占到总体的59.29%，下降0.20个百分点。另一方面，65岁以上人口占比上升0.35个百分点至28.41%，老龄化加剧。