热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

欧洲多国新冠疫情反弹 高峰期死亡人口同比增16万

2020年08月06日08:49 来源：中国新闻网

中新网8月5日电 综合欧联网援引欧联通讯社报道，近日，欧洲多国新冠疫情出现反弹。有来自德国、比利时的专家称，其所在国已进入第二波新冠疫情；统计称欧洲疫情高峰期死亡人口同比增加16万；意大利官方一项推演显示，该国感染新冠病毒的人数或接近150万。

欧洲多国或出现第二波新冠疫情

据报道，近期，西班牙、德国、法国、比利时等国的新增确诊病例均出现上扬趋势。

过去两周，德国每天新增确诊病例接近1000例。德国医学协会理事会成员约翰娜(Susanne Johna)博士表示，德国第二波新冠疫情已经开始，但比第一波疫情要弱。

约翰娜称，德国目前已经处于第二波新冠疫情中，且感染者人数正在不断缓慢增长。但她同时强调，这一轮疫情的规模，与第一波疫情的规模不可同日而语。德国医院已经为第二波疫情的到来做好了一切准备。

不过，德罗伯特·科赫研究所所长威勒7月28日曾表示，该研究所不确定这是否意味着德国进入了第二波疫情。

另一方面，比利时病毒学家范古奇(Steven Van Gucht)表示，目前该国新增确诊病例的数量正在稳定持续上升，表明该国已开始暴发第二波疫情。他认为，人们要恢复正常生活仍然需要很长时间，或许未来人们不得不学会与新冠病毒共存。

欧洲疫情高峰期死亡人口同比增16万

当地时间8月4日，欧盟统计局(Eurostat)发布疫情高峰期社会人口死亡报告指出，2020年3月至5月新冠疫情高峰期间，欧盟成员国社会人口死亡同比增长了大约16万人。该数据表明，新冠疫情将对未来欧洲疫情严重地区人口发展，造成直接或间接影响。

据报道，欧盟统计局通过对24个成员国疫情高峰期人口死亡数据，对比2016年至2019年同期社会平均自然人口死亡数据，进行评估分析得出了上述结果。

报告指出，迄今为止，欧盟成员国受新冠疫情影响最严重25个地区中，意大利和西班牙占21地区。其他疫情严重的4个地区分别为法国的上莱茵、塞纳-圣但尼和塞纳河畔的上塞纳省，以及荷兰的北布拉班特省(Noord-Brabant)。

此外，自3月初疫情暴发开始，意大利社会人口死亡数据同比增长最高，并在3月下旬达到了顶峰。

报告：意大利或有近150万人感染新冠

当地时间8月4日，意大利卫生部、国家统计研究所(ISTAT)和红十字会联合发布的新冠疫情共同调查报告指出，一项针对新冠病毒血清测试筛检抽样调查分析结果显示，迄今为止，意大利新冠病毒的社会感染率为2.5%。

意大利国家统计研究所所长布拉吉亚多表示，新冠病毒社会感染率为2.5%，看上去似乎很低，但按此概率进行推演，意大利全国感染新冠的人数大约为148.2万人，是一个惊人的数字。

不过，调查报告同时指出，意大利各大区新冠病毒的感染率具有很大差异，疫情严重的伦巴第大区感染率为7.5%，而南部地区的感染率则低于1%。(林朱庆、京莺、博源)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn