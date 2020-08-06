欧洲多国新冠疫情反弹 高峰期死亡人口同比增16万

中新网8月5日电 综合欧联网援引欧联通讯社报道，近日，欧洲多国新冠疫情出现反弹。有来自德国、比利时的专家称，其所在国已进入第二波新冠疫情；统计称欧洲疫情高峰期死亡人口同比增加16万；意大利官方一项推演显示，该国感染新冠病毒的人数或接近150万。

欧洲多国或出现第二波新冠疫情

据报道，近期，西班牙、德国、法国、比利时等国的新增确诊病例均出现上扬趋势。

过去两周，德国每天新增确诊病例接近1000例。德国医学协会理事会成员约翰娜(Susanne Johna)博士表示，德国第二波新冠疫情已经开始，但比第一波疫情要弱。

约翰娜称，德国目前已经处于第二波新冠疫情中，且感染者人数正在不断缓慢增长。但她同时强调，这一轮疫情的规模，与第一波疫情的规模不可同日而语。德国医院已经为第二波疫情的到来做好了一切准备。

不过，德罗伯特·科赫研究所所长威勒7月28日曾表示，该研究所不确定这是否意味着德国进入了第二波疫情。

另一方面，比利时病毒学家范古奇(Steven Van Gucht)表示，目前该国新增确诊病例的数量正在稳定持续上升，表明该国已开始暴发第二波疫情。他认为，人们要恢复正常生活仍然需要很长时间，或许未来人们不得不学会与新冠病毒共存。

欧洲疫情高峰期死亡人口同比增16万

当地时间8月4日，欧盟统计局(Eurostat)发布疫情高峰期社会人口死亡报告指出，2020年3月至5月新冠疫情高峰期间，欧盟成员国社会人口死亡同比增长了大约16万人。该数据表明，新冠疫情将对未来欧洲疫情严重地区人口发展，造成直接或间接影响。

据报道，欧盟统计局通过对24个成员国疫情高峰期人口死亡数据，对比2016年至2019年同期社会平均自然人口死亡数据，进行评估分析得出了上述结果。

报告指出，迄今为止，欧盟成员国受新冠疫情影响最严重25个地区中，意大利和西班牙占21地区。其他疫情严重的4个地区分别为法国的上莱茵、塞纳-圣但尼和塞纳河畔的上塞纳省，以及荷兰的北布拉班特省(Noord-Brabant)。

此外，自3月初疫情暴发开始，意大利社会人口死亡数据同比增长最高，并在3月下旬达到了顶峰。

报告：意大利或有近150万人感染新冠

当地时间8月4日，意大利卫生部、国家统计研究所(ISTAT)和红十字会联合发布的新冠疫情共同调查报告指出，一项针对新冠病毒血清测试筛检抽样调查分析结果显示，迄今为止，意大利新冠病毒的社会感染率为2.5%。

意大利国家统计研究所所长布拉吉亚多表示，新冠病毒社会感染率为2.5%，看上去似乎很低，但按此概率进行推演，意大利全国感染新冠的人数大约为148.2万人，是一个惊人的数字。

不过，调查报告同时指出，意大利各大区新冠病毒的感染率具有很大差异，疫情严重的伦巴第大区感染率为7.5%，而南部地区的感染率则低于1%。(林朱庆、京莺、博源)