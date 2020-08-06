面对疫情，留学去还是不去？

新冠疫情在全球蔓延，让不少学生被迫改变了留学计划。海外疫情的持续，签证和语言考试等的延期、暂停，让家长及学生对出国求学的选择更加审慎。

疫情对学生的留学意愿影响几何？留学行业未来的发展前景又将怎样？

疫情走向影响留学意愿

得知英国曼彻斯特大学将为海外学生联系包机，以协助留学生按时返英开学的消息后，中国学生李梦晨稍稍松了一口气。

早在今年年初就拿到曼大offer的她，之前面临着两难选择：去，新冠疫情在欧洲蔓延，风险难料；不去，曼大是她的理想院校，也基本不会有允许延迟入学的可能，如果放弃今年入学，就只能之后重新申请。

思量再三，与家人讨论过诸多方案后，她在心中已打定主意，还是要抓住这次机会，将出国求学的路走完。“但做出这样的决定确实很难，因为一边是疫情风险，一边是我多年的梦想。”李梦晨说。

李梦晨的顾虑是现阶段不少留学生和准留学生心态纠结的缩影。除了对疫情未来走向的顾虑，教学方式的改变以及自身经济原因也使得一部分中国留学生选择延迟入学或放弃留学计划。随着秋季学期临近，不少学生对于究竟如何抉择更加焦虑。

“留学中的课程教学只是一部分，社团活动、实践经验、结交更多朋友等都是留学收获中非常重要的部分。但如今改为在线授课，学费只换来了课程教学这部分，坦白地说并不划算。”王哲拿到了美国加州州立大学的offer,学校此前已宣布今秋将继续提供线上教学，不开放校园。

与王哲观点相近的留学生不在少数，网络上曾有过“几十万上网课”的调侃，也曾一度引发热议。但出于防控疫情的考虑，学校在线授课确是无奈之举。

留学机构自谋转型

留学生“左右为难”，留学中介机构也是冷冷清清。一位就职于南京一家留学中介机构的培训老师告诉本报记者，疫情期间他所在的公司留学咨询量相较于去年同期下降明显，他所接待的学生与家长数量大幅下滑。为增加收入，这位身为澳大利亚海归的培训老师现在也做起了兼职英语家教的工作。

而在北京，一名负责美加留学的机构主管向记者介绍说，他所接触的有意向留学的家庭，今年所需的决策时间更长，不仅是对新冠肺炎疫情的顾虑，不少家长也出于对国际关系未来走向的考量，在与学生讨论留学规划时更趋审慎。

留学市场遇冷，行业机构也在自谋转型。疫情期间，一些学生对线上科研及实习产品的需求有所增加，留学机构也在加速丰富产品构成，利用自身外部资源优势来应对疫情带来的冲击。

知名留学机构金吉列留学董事长朱燕民对未来的留学市场持审慎乐观态度，在他看来，留学市场整体趋势不会发生太大变化，仍将呈上升趋势，今年延期的留学生会与明年正常申请的学生产生叠加效应。包括签证办理、学校申请、宿舍入住及配套的留学服务等多方面，都会给服务机构带来发展机会。

留学会回归平稳势头

面对外部影响，家长担忧日增。有专家预测，秋冬季很可能会有第二波疫情，在特效药与疫苗成功研发之前，留学生活很难完全回到正规。同时，新冠肺炎疫情所带来的国际关系变化，是留学家庭考虑的深层次原因。那么，留学之路究竟又该如何规划？

不久前，《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》正式印发，重申将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才。教育部国际司负责人表示，将大力完善“平安留学”机制，维护留学人员合法权益和切实利益，将应对疫情过程中摸索出的行之有效的做法进一步制度化、常态化。特殊时期对出国留学的影响是暂时的，将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间。

“现在我们也在犹豫还要不要送孩子出去留学，但之前已经做了这么多准备工作，不去又确实不甘心。”江苏苏州的盛先生对记者说。他的女儿秋季即将进入高三，他与妻子原本打算送孩子赴美读大学本科，高中两年所做准备都是围绕留学申请所需而展开的。

尽管目前疫情给海外求学带来不小影响，也很可能会在一段时间内持续，但不少业内人士仍对留学发展前景保持乐观。新东方前途出国总裁孙涛此前表示，从长远来看，留学生对出国之路的选择会更加审慎，但这种审慎更多源于对国际环境及学生健康风险的担心，而并非不认可留学价值。他相信，外部环境稳定之后，留学会继续回归平稳势头。