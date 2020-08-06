11月27日至12月1日，2013－2022年亚太残疾人十年中期审查高级别政府间会议在北京举行。国家主席习近平发来贺信，向会议的召开表示热烈祝贺。

习近平在贺信中指出，残疾人是人类大家庭的平等成员。在全球范围内推进可持续发展，实现“一个都不能少”的目标，对残疾人要格外关心、格外关注。随着联合国《残疾人权利公约》和《2030年可持续发展议程》实施，保障残疾人平等权益、促进残疾人融合发展越来越成为国际社会和各国的普遍共识和共同行动。“亚太残疾人十年”由中国首倡、在北京发起，对推动亚太国家和地区在发展残疾人事业上互学互鉴起到了重要作用，成为残疾人事业区域合作的典范。

习近平强调，改革开放以来，中国残疾人事业取得举世瞩目的成就。中共十九大提出，中国坚持以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生。中国将进一步发展残疾人事业，促进残疾人全面发展和共同富裕。中国将一如既往推动包括亚太地区在内的国际残疾人事业共同发展。希望本次会议为增进本地区残疾人福祉作出新的贡献。

（新华社北京2017年11月30日电）