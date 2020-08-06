支持群众安置救助和灾后民房重建

本报北京8月5日电 中央气象台5日18时继续发布台风蓝色预警，今年第4号台风“黑格比”（热带风暴级）的中心5日17时位于黄海西部海面，预计将以每小时40—45公里的速度向东北方向移动，并逐渐变性为温带气旋。根据相关规定，国家防总定于5日22时终止防汛防台风Ⅳ级应急响应。

中央气象台5日18时继续发布暴雨黄色预警，预计5日20时至6日20时，吉林东部、辽宁东部、甘肃东部、宁夏南部、陕西北部、华北南部、黄淮东部、四川盆地西部、广西北部和南部沿海等地的部分地区有大到暴雨。

水利部会商分析，预计受未来几日降水影响，黄河中游干流可能发生超警洪水，山陕区间部分支流、泾河、北洛河、汾河、沁河和下游支流大汶河，海河南系漳卫河、滏阳河、滹沱河，珠江流域粤桂沿海等河流可能出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能超警。当前长江、淮河、太湖长时间维持高水位，北方地区将出现强降雨过程，防汛形势仍然严峻。长江干流水位超警长达30多天，流域内江河堤防险情多。目前，水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。

记者从应急管理部获悉：日前，财政部、应急管理部根据地方请求，紧急向安徽省拨付3亿元中央救灾资金，支持帮助分洪区做好群众安置救助和灾后民房恢复重建等救灾工作。据统计，安徽、江西等洪涝重灾省份现有约540个集中安置点，安置受灾群众3.7万人，随着水位缓退和降雨减少，在确保安全前提下，受灾地区正有序组织受灾群众陆续返回家中，帮助受灾群众尽快恢复生产生活秩序。

5日，国家防办、应急管理部继续部署重点地区强降雨防范应对工作，要求密切关注长江、淮河、太湖汛情，加强退水期堤防巡查防守，加快受洪涝影响地区的排水除涝和恢复生产；此外，密切监视北方地区强降雨过程，重点关注西北地区东部、华北中南部地区和黄淮地区的降水情况。

（综合本报记者赵贝佳、王浩、丁怡婷报道）

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 14 版）