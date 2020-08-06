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零距离倾听社情民意

曹  玮  刘入兵

2020年08月06日08:32 来源：人民网－人民日报

“要不是镇人大组织这次代表赶大集接待选民活动，我很难这么方便找到人大代表，更不要说找到镇长了。”村民高平俭向江苏省连云港市赣榆区塔山镇镇长张波反映问题时说。

今年6月17日上午，14名区镇人大代表在塔山镇驻地“摆摊设点”，这是塔山镇第九次“摆摊赶大集”。人大代表中不仅有镇党委书记、镇长、镇人大主席，也有区卫生、农技方面的专家及镇站所的主要负责人。

一个上午，区镇人大代表共接待选民500多人次，征集选民意见、建议90多条。人大代表征集到的问题大多与选民日常生产生活息息相关，如镇驻地自来水经常停水，水质不达标问题；希望增强幼儿园师资力量、解决幼儿中午就餐问题……

如何组织人大代表广泛征求选民意见，改进与选民联系的方式？这是近年来基层人大普遍关注和思考的问题。2018年初，连云港市赣榆区塔山镇人大进行探索，推出了人大代表赶大集接待选民活动。人大代表赶大集，变以往选民找人大代表反映问题为人大代表找选民收集问题，拉近了人大代表与人民群众的距离。

“选民反映的问题都是热点问题，都具有较强的代表性，也是政府急需要解决的问题。”镇人大主席马济亮介绍说：“镇人大主席团高度重视活动中征集到的居民用水、农村建房、镇村道路等问题，下一步将督促镇政府认真研究解决，给群众一个满意的答复。”

在选民反映的问题中，较为强烈的是镇驻地饮用水问题。镇党委、政府把改善镇驻地饮用水问题增加到政府要办的民生实事当中。经过实地调研、多方协调，由镇政府投资120多万元，对自来水管网进行重新布置，从水库取水口，把优质的自来水引入镇驻地。如今，项目已经开工，预计经过3个月，镇驻地上万名群众将喝上优质自来水。

“人大代表通过赶大集接待选民活动，可以零距离倾听社情民意、面对面听取群众诉求、心贴心为群众解决难题。”赣榆区人大常委会主任、党组书记孙海说：“闭会期间人大代表赶大集接待选民很有意义，我们将持续开展下去。”

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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