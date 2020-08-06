百岁老人的“抗疫马拉松”

前不久，103岁的比利时老人阿尔方斯·林普尔斯在家人陪伴下走出家门，穿过街道，在人们的欢呼声中缓缓走向终点线，这是他“抗疫马拉松”的冲刺时刻。他用一个月时间，每天在自家花园里步行10圈，累计走完马拉松全程，此举为比利时鲁汶大学的新冠病毒研究筹集到2.5万欧元。

林普尔斯居住在罗策拉尔市，曾是当地唯一的全科医生。1957年甲型H2N2流感病毒暴发期间，他挨家挨户为当地居民做检查，最多时一天探望了107户人家，然后将血样送到鲁汶大学的实验室。如今，他抱着同样的信念，再次加入到抗疫队伍。林普尔斯表示，自己一辈子从医，面对新冠肺炎疫情，他不能袖手旁观。

“目前我们被新冠病毒困扰，鲁汶大学的研究人员正在努力研究消灭病毒的方法。这项研究需要很多费用，我想为他们筹款。”林普尔斯说。

林普尔斯的孙子是一名体育老师，他为爷爷在自家花园中设定了一条长145米的路线，并在起点处竖起旗帜。林普尔斯每天早上走3圈、下午走3圈、晚上走4圈。为免遗忘，他每走完一圈，就把一根木棍放入桶中计数，每天走完1.45公里后，会在本子上记录。

林普尔斯开设了社交媒体账号，除了发布筹款链接，他还通过文字、图片、视频和直播的方式分享他“抗疫马拉松”的进展。这位高龄“马拉松选手”感动了网友：“你是我们的榜样”“这是一个充满活力和希望的故事，向你致敬”……

蒂娜·德默勒纳是一名捐款者，她在林普尔斯的社交媒体账号上留言说：“我从89岁的父亲那里得知，50多年前你就是我们的家庭医生。我们希望通过这些捐款，对你的照顾和关爱表达谢意。”

比利时鲁汶大学校长吕克·塞尔斯表示，鲁汶大学和鲁汶大学附属医院的研究人员都深受林普尔斯行动的鼓舞。在这个特殊时期，每个人都在尽自己的努力渡过难关，只有团结行动才能战胜疫情。

“抗疫马拉松”冲刺当天下着小雨，市民们打着伞自发上街，在路两旁为林普尔斯加油鼓劲。冲向终点后，林普尔斯像运动员那样举起双臂兴奋地庆祝胜利。他将最后一根木棍放进快被装满的桶中，在人们的见证下捧起纪念奖杯。他说：“我从没当过运动员，但我很高兴我做到了！”

（本报布鲁塞尔8月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）