挨个测量体温，做好信息登记，不一会儿工夫，湖北省潜江市后湖管理区木剅口社区“潜阳花·儿童之家”就热闹起来。8月4日上午，一场“守护童年 牵手共成长”2020年暑期儿童关爱服务活动在这里举办。

“小朋友们，我们现在开始上课！”讲台上，随着杨娟的口令，讲台下的30多个孩子立刻端正坐姿，安静了下来。

“大家知道我们的眼睛是由什么组成的吗？”第一个问题刚抛出，不少孩子下意识地摸了摸自己的眼睛。正当他们满脸疑惑时，杨娟随即在讲台的投影仪上放出了一张眼球结构图，然后用游戏互动的方式，给孩子们讲解近视形成的原理以及预防近视需要注意的事项。

“我最开始是乡镇英语老师，后来出来创业。”杨娟介绍，作为潜江市女企业家协会副秘书长，从2014年开始，每到暑期，她和协会成员都会投入到儿童关爱服务活动中来。

随后，来自潜江市人民检察院法治巡讲团的吴军霞走向讲台，课堂突然严肃起来。等孩子们再一次坐好，吴军霞开始了她今天的普法课程。她用题目问答的方式与孩子们互动，只要孩子们回答正确，她就奖励他们一个小礼物。“给儿童普法要有耐心，我希望让每一个孩子都能参与其中。”吴军霞说。

投身暑期儿童关爱服务活动的不只杨娟和吴军霞。7月16日，由全国妇联与民政部、教育部等11部门共同主办的“保护儿童安全 携手共同成长”2020暑期儿童关爱服务活动在北京启动后，湖北迅速行动，开展了“看见幸福‘阅’出梦想”“心灵守护陪伴成长”等暑期儿童关爱服务活动近百场；潜江市妇联与市医院、义工联等单位、社会组织合作，招募了50名志愿者在12个乡镇为300多名农村留守儿童开展关爱服务活动。

“为了给每个孩子留下一个安全、美丽的彩虹童年，我们还开展了儿童安全自护教育、抗疫故事分享会、课业辅导等多种活动，提升农村留守儿童的幸福感。”湖北省妇联相关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 06 版）