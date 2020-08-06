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狂吃、催吐、吃奇葩食物……大胃王们为流量付出了惨痛代价

2020年08月06日07:44 来源：科技日报

近期，有位“吃播”博主王先生在吃了大量食物后猝死，引起广泛关注。随着主播市场的不断发展，“吃播”的花样层出不穷，有的博主为博人眼球追求吃不常见的奇葩食物，或者一次性吃下大量美食，甚至不惜催吐来维持吃不胖的人设。但同济大学附属同济医院营养科营养师、达医晓护特邀智库专家罗斌提醒，这些行为不仅对肠胃有严重危害，对其他器官的损伤也不容忽视。

一次性大量进食首先会对胃肠道造成伤害。大量食物一起进入胃肠道时，胃体积急速扩张，轻则使胃肠道动力感觉系统失衡，引发腹胀、腹痛、便秘，严重则直接导致胃穿孔、胃出血。如果本身有胆囊炎、胰腺炎，会引起急性发作。其次，为了帮助食物更快更好消化，大量血液会流到胃肠道，其他组织器官则出现供血不足情况，心脏输出量增加，导致心脏负担加重。此外，食物增加会使胃肠道体积增大，上抬横膈膜，挤压心脏，造成冠脉收缩，使心肌缺血缺氧，严重时还会出现心梗、心跳停止等情况发生。

吃得多又怕胖，主播们会选择催吐的方法，把刚吃进去的食物吐出来。但这种方式会使身体面临更多的风险，呕吐物一旦误入呼吸道，会引发剧烈的咳嗽，进而导致吸入性肺炎甚至窒息。此外，呕吐时会引起胃酸反流，作为一种强酸，将引起黏膜损伤、溃疡、出血。将食物强行吐出，还会导致十二指肠压力增高，胰液渗出，诱发急性胰腺炎。胃与食管连接的贲门口因为压力增大还会导致组织出血、损伤，进而出现呕血等症状。

除了依靠“大胃王”的称号吸引粉丝，很多主播还会通过猎奇的手段，吃虫子、生海鲜等奇葩食物。这些东西更不能模仿食用，因为它们无法溯源，食品安全得不到保障。

吃播经常尝试的海鲜食品，如果加热不完全也存在很多问题，如存在副溶血性弧菌，这是一种耐热菌，烹调不完全便会随食物进入人体，造成腹泻、呕吐。另外，对于本身尿酸就非常高或有痛风史的患者，摄入大量海鲜会触发痛风。

（来源：科普中国）

(责编：许晓华、李轶群)


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