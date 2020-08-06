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工作被老板打压越来越不自信？三招儿帮你远离“职场PUA”

杨剑兰

2020年08月06日07:43 来源：科技日报

　　近日，某女团艺人曝光老板在员工大会上对其进行言语羞辱的会议录音，随后该艺人发文表示，在老板一边打压一边承诺的矛盾对待中，变得越来越自我怀疑，越来越没自我。很多网友感同身受，纷纷表示：这不就是娱乐圈版的职场PUA嘛。那么，什么是PUA？什么样的人容易受职场PUA影响？

　　PUA，起源美国，全称“Pick-up Artist”，译为“搭讪艺术家”。它的产生背景是20世纪60年代，美国社会发生剧烈变化，很多反叛的年轻人离开家乡到大城市生活，然而他们却没有结识异性的传统渠道，也缺乏发展恋爱关系的社交技巧。

　　瞄准这个市场后，一些成功的有丰富情感经验的男性开班授课、著书立说，教授那些笨拙的挫败的男性如何搭讪、吸引并成功与异性确认恋爱关系。

　　而随着PUA学的发展，洗脑术、催眠术等精神控制手段加入进来，其后期呈犯罪式发展，如一些人用PUA来操纵他人骗钱骗色，一些人则用PUA来摧毁女性的尊严甚至诱导自杀。

　　贬低和施恩是PUA的两个核心特点

　　到今天，PUA一词不再是字面意思，而是特指某种精神控制手段，它通过摧毁他人的自尊自信，操纵他人来满足自己的私欲。其应用场景也不再局限于两性情感，而是扩展到各种各样的人际关系中，比如老板PUA员工，父母PUA孩子，导师PUA学生等。那要如何快速识别PUA呢？PUA主要有两个核心特点，即贬低和施恩。

　　以职场举例。贬低是PUA的第一个套路，即老板持续不断地打压你、否定你、贬低你，对你进行人身攻击，然后操纵你的思想。如上述艺人的老板对艺人长相发表的言论，日复一日，被贬低者逐渐失去自我判断，开始自我怀疑自我否定。PUA通过言语贬低，瓦解和摧毁一个人的自尊自信，然后控制他的思想。当一个人失去自我认同，就会无条件认同老板，认为老板说的都是对的。

　　只有贬低，还算不上PUA。因为只有贬低，我们能很快识别出来这段关系的负面影响，然后离开这段关系。精通人心操纵术的PUA，第二个套路便是施以恩惠，也就是我们常说的“打一巴掌给一个甜枣”。比如老板前一秒把你骂得狗血淋头，下一秒跟你说“我骂你是为了你好”“我骂你是把你当自己人”。施恩的方式有很多，比如偶尔的表扬肯定、承诺利益、“画大饼”等，让你觉得就算被贬低也是可忍受的。

　　为什么只有贬低和施恩这两步就能操纵人心呢？因为它直击人性趋利避害的弱点。行为主义流派认为，人们害怕惩罚而希望得到奖励，通过惩罚和奖励能塑造一个人的行为。为了不被贬低，获得利益，被职场PUA的员工不敢有自我，变得唯领导是从。

　　不自信和依赖让人容易被PUA所伤

　　心理学研究发现，有一些人极擅长操纵人心。德国精神分析流派心理学家弗洛姆，将之称为“极权人格”，他们喜欢利用和剥削他人，擅长依靠诡计或暴力，从他人那里索取东西。美国人格心理学家克里斯蒂和吉斯，把这种黑暗型人格特质称为“马基雅维利主义”，他们冷酷无情、忽视道德、只看结果、擅长操纵和算计。在他们眼里，其他人不是一个有思想有尊严的独立个体，只是满足自己利益的工具，所以相比平等与尊重，他们更关心如何操纵他人获得利益。

　　相对应的，有以下两种心理的人，容易被PUA所伤：一种类型是对自己不自信的人。以职场PUA举例，如果你的自我不够坚定，不相信自己的感觉和想法，便会轻易认同老板说的话，老板说你不好你就觉得自己不好，越来越觉得自己不行。第二类是容易对他人产生依赖的人，包括精神依赖和物质依赖。当你依赖一个人，你会不自觉地把自己“交出去”，以对方的思想为自己的思想。举个例子，作为职场新人，你有很多东西不懂，而老板的能力阅历经验等各方面都很强，你信赖他，觉得他说什么都是对的。同时又因为你依赖这份工作，不敢跟老板说不。即使你感到不舒服，也会说服自己“老板否定我是为了我好”。

　　那么该如何避免被职场PUA呢？首先要分清PUA式批评与建设性批评。PUA式批评是对人不对事，态度是专制的、绝对化的、人格羞辱的，建设性批评是对事不对人，具有指导性、可行性。对PUA式批评要敢于说不。其次，要进行科学的自我评估。如果你的自我不够坚定，不确定自己好不好，在被不断打压贬低时，要多问问其他人的看法，客观地、全面地、辩证地评估自我。同时，要以发展的眼光来看待自己的不足。科学的自我评估，能够防范被PUA瓦解自尊自信。最后，要相信自己的感觉。当你感觉在职场关系中，经常害怕被批评，经常自我怀疑自我否定时，那么请相信你的感觉，你正处在一个会对自身产生过多负面影响的关系里，请离开这段关系。如暂时还不能终止这段关系，就采取“左耳进右耳出”的隔离策略，隔离掉PUA的影响。

　　（作者系国家二级心理咨询师）

(责编：许晓华、李轶群)


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