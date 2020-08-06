联合国秘书长：警惕疫情加剧教育不平等

科技日报北京8月5日电 （记者刘霞）据美国新闻网站4日援引英国路透社报道，联合国秘书长古特雷斯当天警告称，新冠肺炎大流行导致全球160多个国家的学校关闭，10亿学生的学业受到影响，造成了人类历史上最严重的教育中断，学校长期停课将进一步加剧学习机会的不平等，国际社会必须采取“大胆措施”，积极应对这场危机。

古特雷斯在当天发布的“教育与新冠疫情政策简报”视频致辞中表示，截至7月中旬，160多个国家关闭了学校，超过10亿学生受到影响，还有至少4000万儿童错过了学前班。

古特雷斯称，在疫情暴发前，全球已经存在严重的学习危机，有2.5亿多儿童失学。他说：“现在我们面临的是一代人的灾难，它或许会使无法估量的人类潜力被浪费，破坏人类几十年来取得的进步，加剧根深蒂固的不平等。”

据美国广播公司（ABC）4日报道，联合国教科文组织（UNESCO）等国际机构提供的数据显示，由于疫情带来的经济影响，明年还有约2380万名青少年面临辍学或无法入学的风险。

古特雷斯说，尽管人们努力在疫情危机期间通过广播、电视和网络继续学习，但仍有许多人不具备这个条件。残疾人、少数族裔、弱势群体以及难民和流离失所者，都属于最容易被落下的人群。即使那些能够接受远程教育的学生也面临挑战，因为他们还要面对其他困难。

古特雷斯呼吁在4个关键领域采取行动，当务之急是控制疫情在当地传播后重新开学。古特雷斯还呼吁加大对教育的投资。他表示，在新冠肺炎疫情大流行之前，中低收入国家每年面临的教育资金缺口为1.5万亿美元，由于新冠肺炎，全球教育资金的缺口可能会增加30%。

古特雷斯还呼吁建立高质量的教育体系。为实现这一点，各国应在“数字素养和基础设施”以及更灵活、公平和包容的教育系统方面进行投资。

据悉，联合国当天发起了“挽救我们的未来”运动，旨在放大儿童和年轻人的声音，并敦促世界各国政府认识到教育投资对疫后恢复以及世界的未来至关重要。