孩子人生第一粒扣子扣什么 七成受访家长认为是品德

“第一粒扣子要在家庭开始扣。要注重对孩子的生活教育，帮助他们养成良好习惯，懂得孝敬父母，有所敬畏。”专家认为，家庭教育作为一切教育的基础，在孩子成长发展过程中承担着独特的、贯穿一生的教化功能。从社会层面来看，家庭是社会的最基本单元，营造良好家风、弘扬家庭美德是构建和谐社会最为重要的基础，更是社会文明程度的重要标志。

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少年儿童时期是一个人价值观形成和确定的关键时期。习总书记曾勉励青年，人生的扣子从一开始就要扣好。对于少年儿童来说，如何扣好人生的第一粒扣子，更是关系他们未来的成长成才。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1992名家长进行的一项调查显示，72.8%的受访家长认为应该给孩子扣上的第一粒扣子是“品德”。在生活中，受访家长会注重培养孩子礼貌待人（61.9%）、尊老爱幼（59.9%）和勤奋好学（54.5%）等品德。

受访家长中，来自一线城市的占31.7%，二线城市的占50.4%，三四线城市的占16.1%，县城或城镇的占1.7%，农村的占0.2%。

孩子人生第一粒扣子扣什么？

在重庆工作的杨萍（化名），孩子在上小学，她觉得品行应该成为孩子人生的第一粒扣子，“就是我们通常说的人品要好吧。这也是一个人今后走向社会，能不能立足、能不能为社会作贡献的关键，‘修身、齐家、治国、平天下’，修身是第一位的”。

在北京某国企工作的柯龙（化名），儿子11岁，他觉得在少年时期为孩子扣好人生第一粒扣子非常重要，“立志向应该是比较重要的方面。如果有远大的理想，他就会朝着这个方向努力，奋发向上”。

家住北京市朝阳区的小学生家长鼓杉（化名）认为，思想观念、为人处世态度是年少时最应注重培养的。“比如爱国，国庆节小区里会悬挂国旗，我会告诉女儿这是国家的象征，以及国旗设计的含义。再比如孝敬长辈，具体到平时给长辈端茶、摆碗筷，对老人有耐心等。大的方向不走错，未来发展就不会差”。

孩子人生第一粒扣子应该扣什么？数据显示，72.8%的受访家长认为是品德。其他依次是：知识（54.1%）、理想（51.2%）、身体素质（47.7%）、劳动（35.2%）和生存技能（28.6%）等。

“第一粒扣子要在家庭开始扣。要注重孩子的生活教育，帮助他们养成良好习惯，懂得孝敬父母，有所敬畏。”中国教育学会家庭教育专业委员会副理事长、上海社科院青少年研究所研究员杨雄认为，从人的发展来看，家庭是个体生命成长的初始场所。家庭教育作为一切教育的基础，在孩子成长发展过程中承担着独特的、贯穿一生的教化功能。从社会层面来看，家庭是社会的最基本单元，营造良好家风、弘扬家庭美德是构建和谐社会最为重要的基础，更是社会文明程度的重要标志。

柯龙说，孩子小的时候有些体弱、经常生病，为了强身健体，课余时间他就送孩子去武术馆练习武术。“现在他身体强健多了。我也希望可以通过这样的方式锻炼他的意志品质”。

家住山东的全职妈妈林娇娇（化名），有两个正在上小学的儿子。在日常生活中，她比较注重培养孩子独当一面的气质，“我还特别看重孩子的劳动教育，反对不劳而获的观念。像平时收拾房间、安装桌椅这些家务、手工活，都会让孩子们参与。店员多找钱了，我会告诉儿子把钱还回去，不占小便宜”。

在生活中，你注重培养孩子哪些品德？数据显示，礼貌待人（61.9%）获选率最高，然后是尊老爱幼（59.9%）、勤奋好学（54.5%）、尊师重道（53.2%）等。受访家长注重培养的还有：诚实守信（46.2%）、家国情怀（44.9%）、勤俭朴素（42.9%）、独立自主（42.4%）、强健体魄（39.1%）、明辨是非（38.6%）和热爱劳动（36.3%）等。

74.1%受访家长认为引导儿童扣好第一粒扣子可以增强民族认同感

柯龙觉得，扣好人生第一粒扣子，不仅可以让孩子形成良好的三观，还有助于他们学会如何与自己相处、与他人相处。

调查中，74.1%的受访家长认为，引导少年儿童扣好人生第一粒扣子可以增强民族认同感、提升文化自信，69.0%的受访家长认为可以为少年儿童未来的成长之路奠定基础，61.8%的受访家长认为有助于少年儿童形成正确的价值观，42.4%的受访家长认为会决定未来社会整体的价值取向。

“给孩子扣好人生第一粒扣子，核心点不是教给孩子知识，而是引导孩子学会做人，说明了家庭教育在儿童价值观形成中的重要地位和作用。”中华孔子学会国学教育委员会副秘书长、北京东方道德研究所副教授任宝菊认为，如今很多父母都很重视早教，这可以说就是培育孩子价值观的开始，“《易经》里有一句‘蒙以养正，圣功也’，这个‘蒙’代表天地初开，万物都还很脆弱，这时候要好好保护、好好养育它。引申到孩子的教育，就是在孩子小的时候就要养他的浩然正气，培养正确的处事待人态度”。

“少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。这就是《少年中国说》中所说的‘少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年进步则国进步’。”中国人民大学国际关系学院世界社会主义研究所副教授郑云天认为，我们所倡导的社会主义核心价值观，体现了古圣先贤的思想，体现了仁人志士的夙愿，体现了革命先烈的理想，也寄托着各族人民对美好生活的向往。广大少年儿童肩负着祖国未来，应该培育和践行社会主义核心价值观。

中青报·中青网记者 孙山 杜园春 来源：中国青年报