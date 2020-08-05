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农工党中央网站新版上线仪式在京举行

2020年08月05日16:25 来源：农工党中央宣传部

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2020年8月5日上午，农工党中央网站新版上线仪式在农工党中央机关举行。农工党中央专职副主席龚建明出席并致辞。农工党中央宣传部部长杨晓波主持仪式。各民主党派宣传部，以及人民政协网、《团结报》报社、人民健康网、《医药养生保健报》等媒体的有关负责同志应邀出席。

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龚建明指出，在农工党90年的发展历程中，宣传工作有着非常重要的作用。进入新时代以来，多党合作舞台越来越广阔。在农工党宣传工作的“一微一网一刊”战略布局中，网站是一个重要方面。农工党中央网站自2004年11月26日正式开通运行以来，先后三次改版，网站逐渐成为联系组织与党员的一座重要桥梁，成为党员发挥参政议政、民主监督、社会服务作用的一个重要平台，成为党员之间互动交流的一条重要渠道，成为面向社会展示自身形象的一个重要窗口。此次网站新版上线是我们宣传工作的又一次“重启”，是农工党中央宣传工作努力开拓的发展见证，是农工党适应媒体传播新格局的又一次实践探索。

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龚建明表示，这次新版网站上线工作得到陈竺主席特别关心和关注。陈竺主席在百忙之中为网站题词。新版网站将努力讲好农工党故事，讲好多党合作故事，激荡党员心灵，让优良传统“飞入寻常百姓家”。通过图片、文字、视频、专题专栏等多种形式，打造与参政党职责使命相适应的气质和品格。网站将积极借助自身优势，积极发挥中央机关各部门、各专门工作委员会、各级组织的作用，推动健全完善工作机制，强化技术应用，把参政党的特点和优势融入互联网中，既充分吸收借鉴中共中央统战部网站、各兄弟党派网站、相关媒体的成熟经验和做法，又充分体现农工党的自身特点和特色。我们也将加大对媒体融合的探索和实践力度，针对网站管理的制度规则等若干方面进行尝试和探索，积累相关经验。相信在大家的共同努力下，网站大有可为，将会越办越好。

九三学社中央宣传部副部长张培富代表各民主党派中央宣传部致辞，团结报报社总编辑、民革中央理论委副主任汪业芬代表媒体嘉宾发言。

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农工党中央宣传部信息处处长谢英伟对新版网站的改版背景、基本情况、未来运营思路等做了介绍。

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仪式上，农工党中央专职副主席龚建明，九三学社中央宣传部副部长张培富，台盟中央宣传部部长穆学锋，团结报报社总编辑、民革中央理论委副主任汪业芬，人民健康网副总经理赵娟共同按下启动球，农工党中央网站新版正式启动上线。

农工党中央各部门负责人出席仪式，农工党中央宣传部、《前进论坛》杂志社全体干部职工参加仪式。（文字/郭岩，摄影/郭岩、丁晓丹）

来源： 农工党中央宣传部

(责编：崔元苑、许心怡)


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