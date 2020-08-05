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二十七部门联合打击野生动植物非法贸易

2020年08月05日10:40 来源：光明日报

打击野生动植物非法贸易部际联席会议第三次会议日前在北京召开，27个成员单位共同商讨打击野生动植物非法贸易，6部门启动打击整治破坏野生植物资源专项行动。

打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度建立四年多来，不断健全完善法规政策，加强物种保护，部门之间加强联动执法，积极开展宣传教育，深化国际交流合作，打击野生动植物及其制品非法贸易成效显著。

国家林业和草原局有关负责人指出，今年下一阶段，各成员单位将推动35项重点任务。全面贯彻落实全国人大决定，加大力度继续做好禁食野生动物后续工作，就帮助养殖户产业转型、损失补偿、在养野生动物处置等作出具体安排部署。推动修订野生动物保护法、动物防疫法，调整发布国家重点保护野生动物、野生植物和“三有动物”名录。加强政策解读和普法宣传，引导社会公众增强爱护野生动植物、抵制非法贸易、摒弃滥食陋习的自觉性。加强网上野生动植物非法交易信息监测跟踪，切断非法贸易链条。对有关人员开展打击野生动植物非法贸易专项培训。联合开展“昆仑2020”“碧海”“两打”等专项执法行动。加大检察机关办理公益诉讼涉野生动植物办案力度，开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动。研究建立全国统一的野生动植物案件举报受理平台，探索建立保护野生动植物奖励机制。加强国际合作，推进全链条执法。

会上，国家林草局、农业农村部、中央政法委、公安部、市场监管总局和国家网信办6部门联合启动打击整治破坏野生植物资源专项行动。通过成立整治行动协调机制、加强野外巡护值守、强化网上违法违规行为治理、集中清理整顿非法经营市场和商户等措施，严厉打击乱采滥挖野生植物、破坏野生植物生长环境、违法经营利用野生植物等违法犯罪行为。专项行动将持续至2020年12月31日。（记者李慧）

(责编：许心怡、崔元苑)


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