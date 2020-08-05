减肥就是不吃脂肪？这些食物一定要吃

当下，人们大多以瘦为美，减肥成为帅男靓女的必修课。他们大多谈“脂”色变，因为害怕体重增加。那么，减肥就是不吃脂肪吗？

脂肪对人体的影响

脂肪不仅可以储存和供应能量，还是组织和细胞的重要组成物质。它就像厚厚的被子一样，维持我们的体温，保护我们的脏器，它还可以促进脂溶性维生素的吸收。脂肪是我们身体的必需营养素，适当地摄入对身体是有好处的。面对脂肪，关键不是少吃，而是怎样合理地选择脂类食物。

从哪些食物中能获得脂肪呢？主要有植物油（花生油、菜籽油、橄榄油等）、坚果（花生、核桃、瓜子等）、动物性食物（牛羊肉、鱼肉等）。

这类脂肪一定要吃

脂肪是由脂肪酸和甘油组成的，脂肪酸的种类非常多，我们需要重点关注的是多不饱和脂肪酸，因为在多不饱和脂肪酸中有一些是我们人体自身合成不了的，必须从食物中获取。所以我们在选择脂类食物时，应选择多不饱和脂肪酸类的食物。其中，植物油是必需脂肪酸最好的来源，尤其是大豆油、玉米油、芝麻油、橄榄油等。在做菜过程中，可以将这些油调和使用，来增加人体必需脂肪酸的摄入。

坚果主要含有的是多不饱和脂肪酸中的亚油酸，鱼类主要含有α-亚麻酸，而动物性食物（如肥肉）中含有的多不饱和脂肪酸是较少的，所以我们可以慎重选择这部分食物。磷脂也是一种重要的脂类，它可以参与我们的细胞膜、脑组织、神经组织的构成，富含磷脂的食物有蛋黄、瘦肉、肝脏、大豆等。富含多不饱和脂肪酸和磷脂的食物具有健脑功能，可以选择这些食物来补脑。

受访专家：北京体育大学运动人体科学学院教授严翊