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长期使用胰岛素会上瘾？胰岛素的这些误区你知道吗

王欣玥 田文

2020年08月05日08:59 来源：人民网-科普中国

在中国，每10个成年人中，就有1个糖尿病患者；每2个成年人中，就有1个糖尿病前期患者。而且，糖尿病的并发症高达100多种，轻则双目失明、重则足部残疾、肾衰竭。一旦患病，需要终身治疗。然而现在的医学水平，尚不能治愈糖尿病。很多患者都依靠胰岛素维持血糖水平。因此，关于胰岛素的小知识必不可少。

长期使用胰岛素会“上瘾”吗？

长期使用胰岛素并不会上瘾。胰岛素是人体内分泌的唯一一种能够降低血糖的激素。

当患者缺乏胰岛素时，应该及时补充，尤其是对于1型糖尿病患者来说。

对于2型糖尿病患者而言，也不意味着注射胰岛素会成瘾。根据临床经验，当患者初发糖尿病、糖毒性非常高、自身胰岛基本不工作时，进行胰岛素注射强化治疗的两个月后，就完全可以撤掉胰岛素了。

所以，建议患者根据病情需要，从内心接受胰岛素的注射治疗。

哪些人需要注射胰岛素？

第一类是出现糖尿病的急性并发症的患者。比如糖尿病酮症酸中毒，出现高糖高渗的情况时，就需要胰岛素的注射治疗。这种情况可能还要使用静脉点滴来纠正高糖状态。

第二类是马上就要手术没有时间平稳血糖的患者。此类患者需要通过注射胰岛素进行调整，只有血糖平稳才能促进伤口愈合。

第三类就是口服降糖药已经失去作用的患者。这时候就可以采用胰岛素进行口服药的完全替换。

胰岛素如何存放？

整支胰岛素要储藏在冰箱的冷藏室，而不是冷冻室。

已经拆封启用的胰岛素在室温条件下，一个月内必须使用完，超过一个月就不能再次使用了。

对于一些预混胰岛素，在使用前要充分混匀。方法是手握住胰岛素笔中间，上下颠倒20~30次即可使用。

胰岛素注射需要注意什么？

首先是胰岛素笔的针头应该一次一换。长期使用同一个针头会促进皮下脂肪增生，在脂肪增生位置注射的胰岛素不会被身体吸收。

所以，在注射胰岛素前一定要用手摸一摸皮肤有没有类似黄豆的硬结，如果有，就要换一个位置进行注射。

其次，胰岛素注射的位置有很多，要经常轮换。在患者的大臂外侧、臀部都是可以注射的，并且注射到皮下脂肪的位置是最合理、最利于身体吸收的。

受访专家：天津医科大学朱宪彝纪念医院院长陈莉明

(责编：许晓华、李轶群)


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