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“后高考时期”如何帮考生疏解情绪

宋崇升

2020年08月05日08:54 来源：北京日报

近日，江西南昌一名18岁女生在获知高考成绩高出预期30分后竟然兴奋到脑出血。家长介绍，孩子高考后作息不规律，贪玩、熬夜，脑出血可能与此有关。高考是一场重大的人生洗礼，考试后，考生的各种情绪难免爆发。本期我们就通过几个案例剖析一下不同性格类型的考生在“后高考时期”容易出现的各种心态，并为家长们提供一些应对策略。

1 失败自责怎么办?

辰辰是班里的尖子生，学习成绩一直名列前茅，深得老师的喜爱和同学的羡慕。高考前便有名校向他抛出橄榄枝，但或许因为长期以来自我感觉良好，辰辰面对高考有些轻敌，结果在考试时出现了意外，最终与名校失之交臂。

为此，辰辰特别自责，但比辰辰的心情更沉重的是辰辰的父母。他们一直以孩子为荣，觉得孩子考上名校是顺理成章的事。面对残酷的现实，他们虽然没有责怪孩子，但时常唉声叹气。辰辰觉得自己犯错了，每天早早起来打扫卫生、买菜做饭，似乎想用这种办法弥补自己的过错。

专家支招 给孩子发泄的途径

高三的孩子虽然达到了法定的成人年龄，但心智上还不够成熟，难免因一时骄傲而飘飘然。所以我们常说，高考不仅是对学习成绩的测试，也是对心理的一场考验。经历过高考的挫折，自然会明白“满招损，谦受益”的人生哲理。塞翁失马焉知非福，在人生刚刚起步的时候受到一次深刻的挫折教育，未尝不是好事。如果能借此引导孩子养成虚心务实、愈挫愈勇的意志品质，会成为孩子一生的精神财富。

高考后父母的态度对考生心态的影响相当大，有时甚至远远大于成绩本身。无论发生什么事情，家庭应该是孩子的避风港。面对考试失利的结果，家长首先应该调整心态，以平常心面对得失。其次，增加陪伴孩子的时间，理解孩子的情绪和内心感受，避免与孩子谈论高考、成绩等敏感话题。最后，给孩子提供适当的机会和途径，发泄出他们心中的情绪，并及时鼓励孩子多参加一些社会活动。

2 不敢直面失利怎么办?

筱筱平时成绩忽高忽低。心情好了，学习就投入，成绩就上去了；心情一差，成绩也会大幅下滑。高考之后，筱筱觉得自己考得不理想，但为了安抚父母，便撒谎说自己考得还不错。筱筱妈妈信以为真，逢人便说自己的女儿考得很好。分数出来后，筱筱的成绩非常糟，家人很吃惊。母女二人为此好几天不说话。

专家支招 反思和孩子的相处方式

有些考生为了迎合父母，会掩饰自己的失利。家长出于强烈的期待，会信以为真。事实上，这是双方长期缺乏沟通、互相之间不了解的结果。高考，是家长深刻了解孩子性格的机会，也是反思自己和孩子相处方式和沟通方式的机会。想一想自己是不是太在意孩子的成绩，才使得孩子报喜不报忧，甚至不惜说谎。家长要让孩子知道，自己有承受真相的能力，这样即使孩子出错了，也能够感觉被包容接纳而不至于逃避。而考生也应逐渐培养自己有所担当的责任感，以此为契机，让自己敢于面对真实的世界和真实的自己。失利了，就接受它，立志以后继续努力。

3 迷茫放纵怎么办?

果果是个沉默寡言的孩子，平时最大的乐趣就是看小说和打游戏。高考之后，果果没日没夜地在电脑前和网友打游戏，打累了就拿雪糕当饭吃。起初，果果的父母也默许他这种行为，毕竟高三这一年学习压力确实很大。但是看到孩子日复一日地沉迷于网络游戏，果果的父母开始担心孩子的健康，不再允许他打游戏。游戏打不成，果果便开始看电视、看网络小说、刷抖音，有时候昏昏沉沉看一天，都不知道看了些什么。就连填报志愿也是果果的父母一手操办的，他自己则完全无所谓。

专家支招 交给孩子更多责任

考生从原来紧张的高考学习中一下子放松下来后，会出现一段真空状态。当现实的目标突然消失，考生们日夜打游戏的情况非常多见。这在心理学上称为“补偿”，很大程度上是正常的。

同前两个例子一样，孩子现在的行为来自过去父母的影响，不要想着现在一下子去改变他的行为。父母不妨听孩子讲讲游戏中的故事，甚至陪孩子玩几局，这也算是对孩子补偿行为的接纳。这样的机会不多了，因为他很快就要进入大学，那将是父母存在感更少的世界。

与此同时，父母可以把更多的责任交给孩子，让他为家里做一些决定，担负起一个成年人必须担当的责任。比如帮父母做家务，照顾年迈的亲人，为全家策划一次旅行等。总之，要让孩子从一直被照顾的状态下走出来，自己拿主意，并对自己的行为负责。需要注意的是，有些父母嘴上说“放手”，实际上还是喜欢指手划脚、横加干涉，这时孩子就会宁愿回到电脑游戏中那个他自己可以做主的世界里。

4 固执己见怎么办?

小玉今年高考发挥稳定，成绩出来后，小玉和家人的情绪都比较平和。但在报志愿的时候，她和父亲起了争执。父亲的职业让她敬佩，她非常希望今后从事和父亲一样的职业，所以坚持要学这个专业。父亲却非常反对，说不赞成女孩子学这个专业。但小玉很有主见，对父亲说：“以我的分数，能上这所大学已经很幸运了。我喜爱这个专业，再说女生干这个的少，我就更有优势。”父亲认为女儿的想法很幼稚，他很担心女儿一旦走上这条职业道路就会面临艰难的人生。父女二人为此陷入僵局。

专家支招 尽量尊重孩子想法

我们上大学的目的不仅是学习职业技能，更重要的是开阔视野，塑造人格。现在有些孩子有主见，爱思考，对人生和社会有自己的理解。只要态度是认真的，并经过深思熟虑，家长不妨放手，让孩子逐渐学会为自己的人生负责。放手不是放任，而是跟在后面不远的地方观察和陪伴。只要孩子的选择是理性的，都要允许，必要时予以支持。

对于考生来说，能够独立自主当然很好，但还是应该多听听父母长辈的意见，把困难考虑得充分一些，让自己的选择更加符合当初的预期。这样自己才不会栽大跟头。

在考试之后还没有拿到录取通知书的这段时间里，考生一方面可以休息一下，释放一下之前的压力，另一方面，不妨为今后的学习和生活做一些预习。比如获得一个和兴趣爱好有关的技能，建立一个新的行为习惯等。家长也要逐渐完成角色转换，对孩子给予更多的理解、包容、尊重和支持，并为可能的分离做好心理准备。总之，高考是人生的一个转折点。此后，成人世界将拉开帷幕，而心灵的不断成长才是真正的人生主题。

（作者：北京回龙观医院临床一科副主任医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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