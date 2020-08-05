垃圾分类更到位 家庭是关键

▲ 实际检查中，生活垃圾分类存在的问题和不足主要表现在：小区与小区之间开展不够平衡，居民与居民之间自觉性还有差距，居民的参与率和正确投放率还需要提高；

▲ 社区“主战场”之中，作为社会细胞的家庭是垃圾分类工作的第一关口，妇联组织通过活动引领、评先评优、服务支持等凝聚家庭意识、发挥家庭作用，对垃圾分类至关重要；

▲ 唯有持续加大执法曝光力度，紧紧围绕社会动员发动，全面推进执法检查工作，才能构建生活垃圾分类全响应、全落实、全覆盖的工作格局。

家庭厨余分出数量大幅提升、执法检查力度持续提升、其他垃圾清运量明显下降、问题率不同程度下降……

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）实施以来，三个月间，“六升两降”八项成效显著。但相关部门在检查中也发现，仍然有个别餐馆、酒店、企事业单位、商场、超市存在问题较为突出。

个别垃圾分类管理责任人还未完全履责到位、主体责任落实有待加强、个人生活垃圾分类意识还不够强……一个个待解难题也意味着，垃圾分类仍需“向前一步”。

垃圾分类要“有效更长效”

“累计检查生活垃圾分类主体责任单位18.86万家，发现问题1.39万家；立案查处生活垃圾分类违法行为6990起；对个人违法行为查处3323起……”

说到北京市三个月以来生活垃圾分类执法检查情况，北京市城管执法局副局长温天武喜欢用数字说话。

在8月3日召开的《北京市生活垃圾管理条例》实施进展情况新闻发布会上，温天武告诉中国妇女报·中国妇女网记者，三个月以来，城管执法部门重点对宾馆、饭店、餐饮、商场、超市、工地、小区物业等重点行业和单位开展执法检查，查处运输企业混装混运等突出违法行为，堵住生活垃圾运输环节漏洞。

6月11日，通州区梨园街道执法队在通州区东方华业玫瑰小区C区西侧检查时，发现某清洁服务公司存在收集、运输单位将生活垃圾混装混运的行为。经立案调查，该公司被梨园街道执法队予以行政处罚。

敢于“亮剑”，让执法检查更有效。而更为长效的习惯观念和责任理念，也亟待在社区和市民中树立和培育。

在北京市，一场由妇联组织开展的垃圾分类“家”行动正在接续开展。

“《条例》实施后，北京市妇联第一时间面向广大妇女和家庭发出倡议，全方位做好宣传普及，通过展览展示、宣传咨询、科普游戏、抖音直播、线上‘有奖答题’、趣味比赛等多种形式，倡导妇女和家庭参与垃圾分类。”北京市妇联党组成员、副主席赵红伟在接受记者采访时说。

赵红伟介绍，全市各级妇联组织结合自身实际，创新工作模式。有的与“美丽庭院”创建工作紧密结合，同步推进垃圾分类工作；有的开展“垃圾分类星级示范户”创建活动，动员家庭争当“五星户”，有的立足社区开展系列垃圾分类主题活动。“下一步，我们将着眼于发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，做足‘家’字文章，探索将‘最美家庭’活动纳入基层治理一体部署。”

参与率和正确投放率需“破难”

垃圾分类，社区是“主战场”。

在北京市民政局副局长赵济贵看来，垃圾分类它是一个小事，也是举手之劳、手到擒来的事；它是一个难事，需要大家天天做，最后养成习惯；它是一个大事，与生态文明、和谐社会、基层治理、小区环境、疫情防控以及人们的身体健康都有关系。

赵济贵告诉记者，《条例》实施以来，市民政局通过发出信和倡议、发放宣传资料、配备垃圾分类指导员、修改居民公约等多举措，社区居民知晓率明显提升，参与度大大增强，正确投放逐渐增多。

“在实际检查中，我们也发现生活垃圾分类还存在一些问题和不足，主要表现在：小区与小区之间开展不够平衡，居民与居民之间自觉性还有差距，居民的参与率和正确投放率还需要提高。”赵济贵说。

6月20日，丰台区王佐镇综合行政执法队在检查中发现，某市民在丰台区王佐镇怪村将厨余垃圾和其他垃圾混放混投。经查，该市民曾因此类行为收到过书面警告。由于其再次违反规定，且未参加生活垃圾分类等社区服务活动，王佐镇综合行政执法队对其予以了行政处罚。

这种情况在执法检查中并不鲜见。

温天武介绍，在对个人生活垃圾分类执法检查方面，执法检查和处罚力度持续加大，查处个人违法行为的立案量占全部立案量的比例，从5月份的34.04%上升到7月份的58.20%。“从已立案查处个人违法行为分析看，发生问题的区域仍然主要集中在居民小区及周边道路，存在的主要违法行为包括未将生活垃圾分别投入相应标识的收集容器，随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾，违反规定倾倒建筑废弃物等。”

联合联动激发家庭行动

社区“主战场”之中，作为社会细胞的家庭是垃圾分类工作的第一关口，如何凝聚家庭意识、发挥家庭作用，对垃圾分类至关重要。

“我们将依靠妇联组织优势，凝聚广大妇女和家庭垃圾分类的共同意识，做强‘最美家庭’品牌，带动首都百万家庭形成垃圾分类新时尚。”赵红伟说，北京市妇联通过选树一批垃圾分类“最美家庭”，开展“最美家庭宣讲”等系列活动，形成“最美家庭做示范、百万家庭齐参与”的社会效应。

赵红伟认为，做好垃圾分类需要广泛发动社会力量，为家庭参与垃圾分类提供服务支持。

对巾帼家政企业负责人及家政员骨干开展垃圾分类培训，带动50万家政员形成良好垃圾分类习惯；依托市妇联20个团体会员，在行业女性群体中开展培训，培育垃圾分类推进工作骨干力量；以“益家行”项目为牵引，组织带动近4000家妇女儿童领域社会组织开展垃圾分类等专业社区服务；广泛动员48万首都巾帼志愿者参与垃圾分类，培育建立7000支、10万人的专业巾帼志愿者队伍……北京市妇联广泛联动目标是希望“带动更多家庭行动起来”。

在赵济贵看来，做好生活垃圾分类，正面引导和约束监督“两手”都要用力。“通过开展评选表彰活动、运用居民公约进行督促、进行必要的提醒和处罚，才能真正让生活垃圾分类成为社会的新时尚。”他还表示，要通过发挥好垃圾分类指导员作用、动员各方力量下沉社区、发挥属地主体责任、进行联合联动，帮助居民正确分类和投放，逐步养成自觉分类意识。

“开展城市地区与农村地区、各行业主体全覆盖检查，紧盯垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置四个环节，加大对桶站设置、生活垃圾运输车辆涂装、运输规范等方面的检查，通过执法倒逼机制促进企业、个人自觉履行法定义务和社会责任。”温天武说，唯有持续加大执法曝光力度，紧紧围绕社会动员发动，全面推进执法检查工作，才能构建生活垃圾分类全响应、全落实、全覆盖的工作格局。（记者 韩亚聪）